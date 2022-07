Rodrigo Cuba y Melissa Paredes volvieron a ocupar las primeras planas tras protagonizar un nuevo enfrentamiento que incluye denuncias por chantaje, extorsión, e incluso de dañar la ‘indemnidad sexual’ de su hija.

En medio de este nuevo escándalo, el futbolista del Sport Boys utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de reflexión a través de una imagen que hace referencia a un pasaje bíblico.

“Isaías 41:10″ se lee en el aro que el deportista publicó en una de sus historias de Instagram.

(Foto: @gatocuba16)

¿Qué dice la biblia en este versículo?

Este versículo del libro de Isaías señala: “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”.

De esta manera, el ‘Gato’ Cuba demuestra que uno de sus mayores soportes para enfrentar esta fuerte acusación, la cual involucra a su hija, es acercarse a Dios.

¿Por qué Rodrigo Cuba y Melissa Paredes están enfrentados?

El futbolista denunció a la actriz ante las autoridades tras acusarla de haberlo chantajeado la madrugada del 13 de junio. Según explicó ante la Policía, su exesposa lo acusaba de haber afectado la indemnidad sexual de su hija por lo que le exigía acercarse para conversar con sus abogados, o de lo contrario lo denunciaría.

Melissa Paredes no se quedó de brazos cruzados y le mostró personalmente un video a Rodrigo González para intentar demostrar que no mentía. Tras ello, el conductor de “Amor y Fuego” le dio el beneficio de la duda y pidió que sean las autoridades quienes determinen si se violentó o no la intimidad de la menor.

VIDEO RECOMENDADO:

Johanna San Miguel sufrió caída en “Esto es guerra”: ¿Cómo reaccionó Renzo Schuller?

Johanna San Miguel sufre caída al inicio de EEG