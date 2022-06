Melissa Paredes ofreció una acalorada entrevista al programa “Amor y Fuego”, donde se negó a responder en vivo una pregunta ante el polígrafo; sin embargo, la modelo confirmó a través de sus redes sociales que sí se sometió al ‘detector de mentiras’ luego de haber finalizado su conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre.

A través de sus stories de Instagram, la actriz de “Igualita a mi” compartió una serie de videos en los que se refirió a la entrevista en el programa de Willax TV y se disculpó con sus seguidores porque considera que hubo ataques en su contra.

“Primero pedir disculpa por esa entrevista, cero alturada, donde hubo más ataques pese a que llevé más pruebas que ni siquiera quisieron verlas, hacerle caso. No quisieron ver en realidad lo que pasaba. Más que una entrevista parecían ataques, adjetivos calificativos iban y venían. Considero que no era lo que yo esperaba, he ido a la boca del lobo”, dijo Paredes.

Asimismo, Melissa Paredes también aprovechó para contar que luego que terminara el programa ella accedió a pasar la prueba del polígrafo con la pregunta que le iban a hacer originalmente, la cual era si Rodrigo Cuba estaba enterado de su relación con Anthony Aranda antes del ampay.

“Al final del programa me pidieron que me quede para pasar por el polígrafo sobre esa pregunta que yo dije que sí iba a responder, me quedé sin ningún problema. Para empezar me prepararon, estuve como media hora ahí para que me explicaran, yo no entiendo mucho el polígrafo, no sé cómo será. Me prepararon con esa pregunta y varias cosas, no sé si es el procedimiento habitual que te preparen diciéndote la pregunta, las respuestas y todo”, empezó diciendo Paredes.

“El resultado arrojó que yo estaba mintiendo y me parece súper raro porque, para empezar, mis pruebas que he presentado, las que han visto ustedes dicen todo lo contrario. Y las pruebas que hoy no quisieron ver también evidenciaron la realidad. Bueno, ya pasó, solo les quería contar... Es algo que les quería contar que no ha salido, pasó detrás de cámaras”, agregó.

Melissa Paredes da sus descargos tras entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitri

Como se recuerda, Melissa Paredes llegó al set de “Amor y Fuego” para responder diversas preguntas sobre el fin de su matrimonio con Rodrigo Cuba, la tenencia de su hija con el futbolista y cómo empezó su relación con el bailarín Anthony Aranda.

Durante el desarrollo del programa, Melissa Paredes accedió a pasar el polígrafo ante la pregunta: ¿Rodrigo Cuba sabía que mantenías una relación con Anthony Aranda antes del ampay?; sin embargo, cuando la pregunta fue cambiada a: ¿Fue tu primer beso con Anthony Aranda el del ampay?, la modelo se negó a responder ante el detector de mentiras.

