El pasado jueves 16 de junio, la producción de “Esto es guerra” decidió eliminar de manera definitiva a Rafael Cardozo por interrumpir uno de los juegos en señal de protesta. Tras lo sucedido, Alejandra Baigorria salió al frente para respaldar al capitán de los ‘combatientes’ y pedir su reingreso al programa.

A través de sus stories de Instagram, la modelo y empresaria compartió un par de videos donde se mostró inconforme con la eliminación del participante brasileño. Además, precisó que Cardozo solo defendió algo que le parecía injusto.

“Chicos, recién llegué a casa y quería tocar un poco el tema de lo que pasó hoy en el programa. No estoy nada de acuerdo con que hayan sacado a Rafael, espero que la producción reconsidere eso porque en verdad los ‘combatientes’ lo necesitamos”, dijo Baigorria.

“Siento que él solamente ha querido defender algo que a mi también me parece que fue injusto porque Hugo y Said se empujaron, los dos se empujaron y los dos están entrando al juego, por ende no es que se anule el punto, ambos están haciendo lo mismo”, añadió la ‘combatiente’ en su video.

Alejandra Baigorria se pronunció sobre la eliminación de Rafael Cardozo en "Esto es guerra". (VIDEO: Instagram)

Como se recuerda, la producción de “Esto es guerra” decidió eliminar a Rafael Cardozo del reality luego que el brasileño impidiera que ‘Ale’ Baigorria continúe un juego en señal de protesta. Este hecho molestó a ‘El Tribunal’ y provocó la salida del competidor brasileño.

Cabe mencionar, que Rafael Cardozo impidió que Alejandra Baigorria siga con la competencia porque Said Palao había sido advertido por la producción de una supuesta conducta antideportiva contra Hugo García de ‘Los Guerreros’, hecho que molestó al brasileño.

Esto es guerra: Eliminan a Rafael de la competencia

En el siguiente turno, el brasileño se paró frente a Baigorria, indicándole que no compitiera, eso fue el inicio de la eliminación de Rafael.

VIDEO RECOMENDADO

Alejandra Baigorria fue suspendida de Esto es guerra

Esto es guerra: Suspenden a Alejandra Baigorria





TE PUEDE INTERESAR