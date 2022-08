La exchica reality Gabriela Herrera ha decidido dedicar el 100% de su tiempo y esfuerzo para ganarse un nombre en la industria musical y ahora descarta que vaya a empezar una relación sentimental en el corto plazo.

“Estoy soltera, pero no sola, y es que ahorita no tengo tiempo para tener una relación. Soy bien sincera, yo estoy preocupada en mi carrera, en mis cosas personales, en mi familia, en lograr lo que yo quiero, no estoy pensando en el amor ni en tener una pareja”, contó a la producción de “La Gran Estrella”.

Como se sabe, la ‘exguerrera’ ha sido confirmada como la invitada de “La Gran Estrella” para este sábado 27 de agosto, donde llegará para reforzar el show de los participantes Nicolás Strauss y Fabián Zambrano.

Según contó la joven, se siente un poco nerviosa de volver a pisar el escenario del programa conducido por Gisela Valcárcel; sin embargo, aseguró que también está ansiosa por demostrar todo lo aprendido desde que fue finalista de “Reinas del show”.

Asimismo, aseguró que le hubiese gustado que la consideren como una ‘reina’ en el programa. “Sí me hubiese gustado ser reina de este programa porque, si bien es cierto y yo recién estoy relanzando el tema de la música, soy muy perfeccionista en las cosas que hago y sé perfectamente evaluar los factores que se necesitan en el escenario”, señaló.

De esta manera, Gabriela Herrera confirmó su participación en el programa “La Gran Estrella”, que se emitirá este sábado a partir de las 9 p.m. a través de la señal de América Televisión.

