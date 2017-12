Flavia Laos impacta a sus fans con este atrevido video bailando el "Taxi"

A pesar de que hace un tiempo indicó que solo se dedicaría a la actuación, Flavia Laos hizo noticia esta vez tras publicar un video donde se le ve bastante sensual bailando a ritmo del Taxi, sobre un carro.

Como se recuerda, Flavia Laos decidió retirarse de Esto es Guerra para dedicarse a la actuación. Asimismo, señaló que ya no escucharíamos su nombre en polémicas.

Es por ello que sorprendió a sus fans tras salir en este video, el cual fue grabado por su amiga Mayra Goñi, donde luce su infartante figura. Al parecer no pudo permanecer mucho tiempo en perfil bajo.

Lo cierto es que se le ve bastante guapa a Flavia Laos y sus seguidores no han dudado en resaltarlo. Aquí te mostramos el video.

Una publicación compartida de Flavia Laos Official (@flavialaosu) el Nov 23, 2017 at 8:47 PST

Esto dijo Flavia Laos sobre “Esto es Guerra” tras salir del reality

La bella actriz Flavia Laos reapareció en televisión y no tuvo reparo alguno en hablar sobre los escándalos que protagonizó semanas atrás. Y dejó en claro que desea reivindicarse y ya no estar envuelta en ninguna polémica.

“Todos a los 20 años podemos cometer pequeños errores, podemos tropezar, pero yo no soy una chica débil y cuando me caigo, me levanto. Ahora ya sé por dónde ir y me van a ver haciendo las cosas bien”, declaró la protagonista de “Ven, baila quinceañera” para las cámaras de Espectáculos.

Asimismo, Flavia Laos sorprendió a todos al asegurar que no regresará a Esto es Guerra porque solo desea dedicarse a actuar.

“No hay forma, yo me quedo tranquilita, soy actriz, actriz. (…) He cambiado mi círculo, nada de salidas. Yo creo que todos necesitamos a veces tocar un poco de fondo para dar un cambio”, contó la rubia actriz.