En el programa “América Hoy” se vivió un momento ameno cuando Christian Domínguez se animó a contar una experiencia que vivió al lado de Mario Hart, cuando ambos eran capitanes de sus equipos en el reality “Combate”.

Y es que el también cantante de cumbia reveló que el esposo de Korina Rivadeneira lo llamó en la madrugada para invitarlo a salir. Esto sucedió durante su participación en un segmento del programa matutino en el que revelaron que son “pichangeros rehabilitados”.

“Voy a contar una infidencia del señor Mario. Éramos capitanes los dos (en Combate), me llamaba a las 2 a.m. y me levantaba para decirme: ‘papi, levántate y te veo en una hora ¿Me vas a dejar solo?’”, contó Domínguez.

“Yo me levantaba y mi mamá me decía: ‘Hijo, ¿a dónde vas a esta hora? ¿alguna emergencia?’. No, es que no podía dejar mal a mi hermano, le puede pasar algo y tengo que ir a defenderlo”, agregó Domínguez.

Christian Domínguez habla de sus aventuras.

Cabe señalar que tanto Christian Domínguez y Mario Hart precisaron que este hecho sucedió cuando ambos estaban sin parejas. “Estábamos solteros o peleados, una de dos estábamos”, acotó el exintegrante de “La Joven Sensación”.

