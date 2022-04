La llegada del K-drama a Netflix es una alegría para los fans. Las producciones hechas en Corea del Sur cada vez tienen más reconocimiento a nivel mundial y que plataformas como estás las transmitan son un gran plus para su apogeo. Si eres amante del romance y de los triángulos amorosos estás en la nota correcta. Aquí te compartimos nuestras cinco mejores recomendaciones de series coreanas donde la comedia, el romance y el drama son su mayor atractivo.

Boys Over Flowers

Una de las series más icónicas entre los fans de los doramas es Boys Over Flowers, protagonizado por Go Hye Sun y Lee Min Ho. El popular drama coreano cuenta la historia de una chica humilde cuya familia es propietaria de una lavandería cerca de una de las escuelas más lujosas de Corea, la Escuela Secundaria Shin Hwa. Jan Di es admitida en la escuela con una beca de natación luego de salvar a un chico de un fatal accidente. En la escuela, Jan Di vivirá un series de encuentros y aventuras con los cuatro chicos más ricos y mimados del colegio conocidos como el F4. Esta serie está llena de comedia, amistad y un triángulo amoroso que te cautivará de principio a fin.

Love Alarm

Esta serie juvenil está ambientada en Corea del Sur, sin embargo la peculiaridad de este drama es que este existe una aplicación móvil llamada Love Alarm que te envía una notificación en forma de corazón cuando estás a 10 metros de una persona que está enamorada de ti. La serie desarrolla la historia de Kim Jo-jo, una estudiante de preparatoria que vive una realidad dura debido a la escasez de dinero. Ella conoce a Hwan Sun-oh el estudiante rico, guapo y popular pero proveniente de una familia muy disfuncional.

Aquí se desarrolla un triángulo amoroso con Lee Hye-young el amigo de la infancia de Sun-oh. La amistad de Kim Jo-jo y Hye-young se pone a prueba cuando se dan cuenta que ambos se enamoran de Jo-jo, quien no puede bajar la aplicación de Love Alarm porque su teléfono es muy viejo y no puede comprar uno nuevo. Sigue la romántica historia en Netflix.

Un amor tan hermoso

Este drama narra la historia de Cha Heon es un estudiante que es popular por su buena apariencia y ser el mejor en su clase. Todos a su alrededor lo consideran un chico frío y distante pero en realidad solo es un adolecente con un corazón muy noble que no sabe cómo expresar sus emociones y sentimientos. Todo lo contrario a Shin Sol Yi es una joven brillante y alegre de 17 años que está enamorada de él, quien le confiesa su amor abiertamente y sin miedo alguno. Este persona es el que le da la vida a la series ya que es tierna, graciosa y alegre. El conflicto surge cuando Woo Dae Sung ,un nadador talentoso , se transfiere a la escuela secundaria Chun Ji y se enamora de Shin Sol Yi. Él no expresa sus sentimientos por ella y permanece en silencio a su lado.

El amor es como el Chachachá

El k-drama está ambientada en el pueblo costero de de Gongjin, hasta donde llega la treintañera dentista Yoon Hye-Jin y conoce a Hong Du-Sik un joven lugareño conocido por todos como Jefe Hong y que realiza múltiples labores en Gongjin, ya que no solo es corredor de propiedades, pescador, barista y mozo del café local, sino que también hace todo tipo de reparaciones y en su tiempo libre surfea.

Romance que la trama principal ya que desde el minuto uno se nota la fuerte atracción entre el ocupado Jefe Hong y la doctora Hye-Jin. Sin embargo, lo que pondrá trabas en su relación serán sus sus personalidades, el trato hacia los demás, y su pasado. Conoce más de ellos en esta serie que te sacará muchas sonrisas y lágrimas a la vez.

Start-Up

Start Up es un drama coreano de TvN y Netflix, la serie está protagonizada por Susy, Nam Joo-hyuk, Kim Seon-ho y Kang Han-na. El dorama cuenta la historia de Nam Do San, que es excelente con las matemáticas y fundador de Samsan Tech. Sin embargo, la empresa tiene una desarrolla una tecnología prometedora pero no tienen la inversión necesaria para probarla.

La trama se desarrolla en una Hackarthon, en donde 6 equipos ganadores tendrán acceso a una estancia en “Sandbox”, un lugar en el que tendrán los recursos necesarios para emprender, para ello deben ser capaces de hacer valida una idea de negocio que sea rentable y demostrar que pueden atraer inversiones. De alguna manera, Nam Do San se convierte en el primer amor de Seo Dal Mi quien busca salir de la pobreza y lograr su sueño de ser exitosa.

Si ya viste alguna de estas recomendaciones cuéntanos qué otro tipo de historias te gustaría ver para hacer de nuestras próximas recomendaciones las más interesantes.

