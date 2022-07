Del 26 al 31 de julio, Lima se volverá sede de uno de los eventos más importantes para los amantes de las películas, series e historietas, este encuentro se llama Comic Convention Lima 2022. En la exhibición, los asistentes hallarán stands para comprar productos de sus cintas, series y personajes preferidos.

Asimismo, los fanáticos podrán tomarse fotos o conseguir el autógrafo Noah Schnapp (Stranger things), Mason Dye (Stranger things), Tom Cavanagh (The flash), Rick Cosnett (The flash), Enrique Arce (La casa de papel) y Felipe Colombo (Rebelde way).

Aunque hacer cualquier de las actividades mencionadas en el párrafo anterior tiene un costo y el precio depende del recuerdo (foto, meet and greet o autógrafo). Por ello, a continuación, te compartimos lo que debes pagar de acuerdo con el actor y lo que deseas.





Noah Schnapp - “Stranger things”

(30/31 de julio)





Meet and greet: S/ 895,05

Foto: S/ 358,02

Firma de autógrafo: S/ 358,02





Mason Dye - “Stranger things”

(28 y 29 de julio)





Foto: S/ 67,13

Firma de autógrafo: S/ 67,13





Tom Cavanagh - “The flash”

(28 y 29 de julio)





Meet and greet: S/ 335,65

Foto: S/ 134,26

Firma de autógrafo: S/ 134,26





Rick Cosnett - “The flash”

(30/31 de julio)





Meet and greet: S/ 167,82

Foto: S/ 67,13

Firma de autógrafo: S/ 67,13





Enrique Arce - “La casa de papel”





(30 y 31 de julio)





Meet and Greet: S/ 167,82

Foto: S/ 67,13

Firma de autógrafo: S/ 67,13





Felipe Colombo - “Rebelde way”





(29 - 31 de julio)





Meet and Greet: S/ 167,82

Foto: S/ 55,94

Firma de autógrafo: S/ 55,94





¿Cuánto cuesta la entrada para el Comic Convention Lima 2022?





Se puede adquirir a través de Joinnus y los precios son:

Entrada válida para un día: S/ 55.94

Entrada válida desde el 26 al 31 de julio: S/ 268.79





TE PUEDE INTERESAR