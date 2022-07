El evento peruano dedicado a los fans del cómic, cine, manga, anime, etc.; el Comic Convention Latin-America (Lima), no solo reunirá en un solo lugar a estrellas de la talla de Noah Schnapp (“Stranger Things”), Tom Cavanagh (“The Flash”) y Enrique Arce (“La Casa de Papel”); también incluirá presentaciones musicales de temática no asociada.

Muy aparte de la polémica que pueda resultar el anuncio de los conciertos de Deyvis Orosco, Los Ecos, Son Tentación, Los Kipus, Los Barraza, Marisol y la magia del Norte en la Comic Convention Latin-America en Lima; llama la atención que aparezca el nombre de Teleticket como empresa que vende las entradas cuando, desde el viernes último, la organización solo había mencionado a Joinnus como la empresa encargada de la distribución de los tickets.

Al respecto, Jorge Culque, director en Lima de la Comic Convention, explicó en conversación con el diario El Comercio que la gala de conciertos sí forma parte de la convención internacional, sin embargo la información que ofrecen por un lado la Comic Convention y por el otro Teleticket es contradictoria.

“Teleticket ha anunciado una serie de conciertos en el Arena 1, que es un subevento que está dentro nuestro recinto. Nosotros sí vamos a tener ese show, el tema fue que hubo una infracción de ellos (Teleticket) de mencionar a nuestros artistas y es por eso que ha retirado (la publicidad) y se ha hecho la aclaración que la venta es por Joinnus”, acotó.

Por su parte, Luis Eduardo Gonzales Orellana, gerente de Teleticket, evitó dar detalles sobre la gala de conciertos, pero confirmó a este diario ellos sí tienen la organización de una parte del evento. “Te mentiría (si te confirmo a los artistas) porque no tengo la información a la mano. Nosotros tenemos una parte de la Comic Con, nada más”, nos dijo.

