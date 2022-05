Cada jueves, la cartelera de los cines peruanos se renueva. Es decir hay largometrajes que ingresan y otras que se despiden de la pantalla grande. Este 5 de mayo no será la excepción, además que entre las novedades se encuentra una película muy esperada.

Y es que llega a los cines del Perú Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (Doctor Strange in the Multiverse of Madness). A continuación, Perú. com te comparte las cintas que este jueves 5 de mayo llegan al país para alegría de los cinéfilos.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

En esta ocasión, el Dr. Stephen Strange lanza un hechizo prohibido que abre la puerta al multiverso y también hace aparecer una versión alternativa de él. Es así como con ayuda de Wanda Maximoff esperar solucionar todo.

Calamity

El padre de una joven llamada Martha Jane resulta herido, así que ahora ella debo realizar las responsabilidades de su progenitor, pero vestida de chico.

Las Indias Galantes

La producción es la puesta en escena de Clément Cogitore para la coreógrafa Bintou Dembélé en la Ópera de París. En esta ocasión se mezcla la danza urbana y el canto lírico para presentar una nueva versión de la obra maestra del barroco de Jean-Philippe Rameau, Las Indias Galantes.

Otras películas en cartelera

Downton Abbey: Una Nueva Era

El Gran Sismo

El Libro del Amor

La Montaña Maldita

Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore

Desesperada

El Hombre del norte

La Ciudad Perdida

La Médium: Enlace entre vivos y muertos

Morbius

No me digas solterona 2

Sonic 2: La Película

Tornado Categoría 5

Cabe destacar que las entradas para ver cualquiera de las películas puedes adquirirlas por medio de la app, plataforma web o de forma presencial en los cines (Cinemark, Cinépolis, UVK, Cineplanet, Cinestar, Movie Time Cinemas y Cinerama) que hay en Perú.