El jueves 5 de mayo la cartelera peruana se ha renovado y una de las novedades que será parte de los cines por algunas semanas es “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), largometraje que los fanáticos de Marvel han estado esperando por mucho tiempo.

Esta cinta se ubica unos meses después de lo ocurrido en Spider-Man: No Way Home (2021). En esta ocasión, Stephen viaja al multiverso para enfrentarse a un misterioso adversario. El film forma parte de la Fase Cuatro del Universo cinematográfico de Marvel.

“Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”, al igual que otros largometrajes de Marvel, está conectado con otras películas de ese universo. Para ayudarte a que entiendas mejor la cinta, a continuación, te contamos cuáles son esas series (episodios específicos) y films, y el orden si quieres verlas antes de ir al cine.

Doctor Strange

Esta película es una introducción al personaje de Stephen Strange y su amigo Wong. Aquí descubrirás cómo obtiene sus poderes y otros datos importantes.

Wandavision

Es una miniserie de Disney+ que te ayudará a entender cómo la Bruja Escarlata sobrelleva lo ocurrido en Infinity War y Endgame, y conocer más sobre ella.

Spider-Man: No Way Home

Es la tercera entrega del hombre araña con Tom Holland y en ella se pudo conocer más sobre viajar a otros universos y las consecuencias de hacerlo.

El sexto episodio de Loki

Aunque, la serie de Disney+ es sobre el famoso personaje, en el capítulo 6 también se puede conocer algunas pistas respecto a lo que sucedería si ocurre alguna división de mundos.

Episodio 4 de What If...?

Esta serie de animación se caracteriza por mostrar momentos alternativos, refiriéndose a qué hubiera ocurrido si..., por ejemplo en este capítulo se habla sobre Doctor Strange.

X-Men

Gracias al tráiler de “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” se descubrió que el recordado Profesor Charles Xavier (Patrick Stewart) estaría de alguna forma en la película. Para conocer más sobre el personaje es importante ver este largometraje.