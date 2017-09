La reacción de Kylie Jenner al probar comida peruana genera polémica en redes sociales

Hace unos meses atrás, Kylie Jenner , su madre Kris Jenner y un grupo de amigas llegaron a nuestro país como parte del programa “Smile Train”, campaña a favor de los niños que padecen de labio leporino.

Tras cumplir con su agenda en Lima, el grupo voló a Cusco para conocer la ciudad y Machu Picchu, donde grabaron parte de su reality “Keeping up with the Kardashians”.

Recientemente en YouTube viene circulando un “teaser” del reality de la menor de las Kardashian-Jenner, donde aparece junto a su madre y sus amigas compartiendo una cena en el hotel que se alojaron en su visita a Perú.

Sin embargo, varios usuarios se han mostrado desconcertados con la reacción de Kylie Jenner al momento de probar la comida peruana. En el video se escucha que el chef anuncia que el plato principal será anticucho de alpaca y Kylie Jenner hace un gesto que muchos consideraron de desagrado.

“Lo que quiero es un poco de spaghetti. Madre estoy realmente hambrienta”, fue lo que le dijo la modelo a Kriss Jenner.

“Lo único que he comido desde que bajamos del avión ha sido algo de papas fritas y palta” indicó Jenner. “Cuando Kylie tiene hambre, ella se transforma y se vuelve un monstruo” dijo una de las amigas.