Maluma grita al mundo entero que está harto del tema “Despacito”

Tras el revuelo del tema “Despacito”, interpretado por Luis Fonsi y Daddy Yankee, el cantante Maluma ha salido al frente a declarar que está harto de escuchar la canción y que la fiebre debería parar.

Sí, aunque no lo creas, Maluma sorprendió a más de uno con su respuesta. Todo inició cuando en una entrevista le cuestionaron sobre su preferencia entre “El Farsante” de Ozuna y Romeo Santos, “Mi Gente” de J Balvin y Willy William, y “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

El reguetonero no se quedó callado y dijo lo siguiente para la sección 1 Has 2 Go de Billboard: “Amo a Luis Fonsi pero, hermano, estoy realmente cansado (de la canción)… Te amo, pero ‘Despacito’ se tiene que ir, bye”.

Pero todo no quedó ahí, también se refirió hacia su gran amigo Marc Anthony, cuando le preguntaron a quién escogería entre los siguientes cantantes, Ricky Martín, Shakira o al salsero. Tras esta situación, Maluma señaló que eliminaría a Marc.

“Marc se tiene que ir porque lo amo. Es más que mi compañero en la música, es mi amigo, uno de los mejores”, declaró para el mismo medio.

Como se recuerda, Maluma hace unos días protagonizó una gran confesión sobre sus pretensiones de querer besar a Marc Anthony, hecho que generó miles de reacciones por parte de sus seguidores.