Khloé Kardashian y Tristan Thompson reaparecen juntos tras escándalo de infidelidad

En las últimas semanas Khloé Kardashian ha estado en boca de todos luego que a través de la difusión de un video quedara demostrado que el deportista Tristan Thompson, prometido de la estrella televisiva y padre de su primogénita, le fue infiel en varias ocasiones.

Sin embargo, todo parece indicar que las cosas entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson están bien, pues fueron captados el viernes, relajados y cogidos de la mano por las calles de Cleveland.

Las fotografías fueron publicadas por el portal de noticias TMZ, esta sería la primera salida de la pareja desde que salieran a la luz las imágenes y vídeos que pusieron en los ojos del mundo en Khloé Kardashian.

Hasta el momento no se sabe si el encuentro muestra una reconciliación entre ambos, un intento de resolver la profunda crisis de pareja o solo están disimulando para desviar la polémica en la que están envuelto. ¿Qué pasará?, pues solo el tiempo lo dirá.

Hace unos días Kriss Jenner, madre de Khloé y matriarca del clan Kardashian, se negó a criticar públicamente a su yerno y solo habló del nacimiento de la pequeña True.

“Dio a luz horas después de que llegáramos. Fue una locura y muy emocionante al mismo tiempo. Sabíamos que iba a tener el bebé esa semana y fui yo quien voló con el doctor y la comadrona. Y cuando la llamamos desde el avión ya le habían puesto la epidural, ¡creíamos que no llegaríamos a tiempo! La verdad es que no podrías inventarte una historia así si quisieras. Fue algo muy inesperado, pero Khloé es maravillosa y estoy muy orgullosa de ella. Me emociono al hablar de ella porque es muy buena madre”, aseguró Kris Jenner el programa de Ellen DeGeneres.