Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron en Nueva York

Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron en secreto el último jueves en Nueva York, solo dos meses después de anunciar su compromiso, según confirmó una fuente a la revista People.

El cantante de 24 años y la modelo de 21 años no lo comentaron su decisión a nadie para evitar que la información se filtrara y de esta forma impidieron el acoso de los periodista este día especial.

“Se adelantaron y lo hicieron sin escuchar a nadie”, señaló la fuente al portal digital de la publicación, que además precisó que en los próximos días contraerán matrimonio religioso.

“Van a tener una gran celebración ante Dios y con todos sus seres queridos”, añadió el allegado a la pareja, que pertenece a la iglesia a la que asisten Justin Bieber y Hailey Baldwin.

Previamente, TMZ publicó una foto de ambos cuando ingresaban a una corte de justicia donde se expiden las licencias de matrimonio.

