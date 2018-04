Jennifer Lopez y la respuesta que le dio Alex Rodríguez sobre su pedida de mano

Luego que Jennifer Lopez lanzara su nuevo tema “El anillo”, donde surge la pregunta “¿y el anillo pa’ cuándo?”, los fans de la cantante no dudaron en resaltar que esta canción estaba dedicada a A“lex Rodríguez”:https://peru.com/noticias-de-alex-rodriguez-7250.

Como se sabe, Alex Rodríguez y Jennifer Lopez son una de las parejas más solidas y mediáticas del medio desde que se confirmó su romance. Ambos no dudan en expresaste su amor a través de las redes sociales y en cuánto evento público que se presentan.

¿Esta canción será alguna indirecta de Jennifer Lopez? Lo cierto es que Alex Rodríguez no tardó en responder emocionado más a los fans de la cantante.

El deportista escribió en su cuenta de Twitter: “¿y el anillo pa’ cuándo?. Bueno, yo sigo preguntándole #SaludoALaReina”.

¿Cómo tomará esta respuesta Jennifer Lopez? Lo cierto es que ya muchos esperan que la pareja concrete su relación con una boda. ¿Estarán sonando las campanas?

#ElAnillo pa cuando…well I keep asking her!#HailToTheQueen@JLo