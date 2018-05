Jennifer Lopez muestra más de la cuenta y deja al descubierto el "secreto" de su figura

Jennifer Lopez es, qué duda cabe, una de las cantantes más sexys del mundo y esta denominación se la ha ganado a pulso con el paso de los años, gracias a sus sensuales coreografías, una figura de ensueño y por las sexys fotos que suele compartir en las redes sociales.

Recientemente, Jennifer Lopez estuvo en el show de Ellen Degeneres como parte de la promoción de la nueva temporada de ‘World of dance’, y fue protagonista de un curioso hecho que dejó al descubierto por qué mantiene una espectacular figura a sus 48 años.

Durante la entrevista, JLo se puso de pie para realizar unos pasos de baile. Sin embargo, la falda le jugó una mala pasada e hizo que la cantante muestre más de la cuenta. De hecho, Jennifer dejó en evidencia que llevaba debajo una faja pantalón para moldear su cuerpo.

“¡Mi Spanx! Déjame que me coloque el Spanx”, gritó Jennifer Lopez, visiblemente desesperada y entre risas. No obstante, esto no la detuvo a bailar muy sexy.

El momento fue compartido por Ellen Degeneres en su cuenta de Instagram y el video ya cuenta con más de 11 millones de reproducciones. ¡Míralo aquí!