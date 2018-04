Mauricio Ochmann renuncia a “El Chema” por esta razón y famosos lo respaldan

Mauricio Ochmann anunció su salida de la serie “El Chema”, producida por Telemundo, a través de su red social Instagram y explicó todos los motivos que le llevaron a tomar esta drástica decisión.

“Me movió profundamente darme cuenta de la cantidad de niños y niñas de todas las edades que se acercaban a felicitarme por ser fans del personaje y decirme que lo admiraban”, explicó Mauricio Ochmann en la primera parte de la misiva.

En esa misma línea, la pareja de Aislinn Derbez explicó que le enerva saber que los padres no estén pendientes del contenido que ven sus hijos.

“Me entristece y me enoja que este tipo de contenido esté al alcance de los niños y si los padres no son lo suficientemente responsables para no sentarse a ver este tipo de programas como si fueran para toda la familia, en mi debía existir esa responsabilidad como artista más allá de la fama o el dinero”, sentenció el actor.

En tanto, sus colegas del mundo de la actuación se sumaron a esta responsable decisión y utilizaron sus redes sociales para pronunciarse sobre el particular.

Fernando Noriega, actor que interpreta “El Rojo” y quien es amigo de “El Chema” en la serie, le expresó su apoyo a través de Instagram.

“Muy respetable y admirable mi Mauricio Ochmann“, escribió en Instagram. “Que la vida te siga llenando de éxitos y proyectos que sean a tu medida y como tú te mereces. Un placer haber coincidido contigo”, manifestó su homólogo.

Fernanda Castillo también le mostró su respaldo y le escribió: “Eres muy grande amigo”.

Por su parte, Omar Chaparro no fue indiferente ante esta trascendental decisión y le manifestó lo siguiente: “Te admiro amigo, viene lo bueno y lo mejor”, anotó.

Como era de esperarse, Asilinn Derbez le dedicó unas líneas donde le mostró el amor, admiración y respeto como profesional que le tiene al padre de su hija.