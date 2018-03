Kim Kardashian, su madre y su abuela sorprenden con el mismo cambio de look

Kim Kardashian vuelve a estar en boca de todos, tras publicar una fotografía en su cuenta de Instagram luciendo su nuevo color de cabello. Sin embargo, no fue lo único que acaparó la atención, pues en la imagen también se apreció a su madre Kris Jenner y a su abuela Mary Jo Campbell con el mismo look de la empresaria.

Sí, así como lo lees, Kim Kardashian pudo convencer a su madre madre Kris Jenner y a su abuela Mary Jo Campbell de sus cabelleras completamente rubias. Sin duda alguna esta acción generó sensación en redes sociales.

“Qué lindas lucen”, “Les queda muy bien ese color”, “Rubia las tres. Qué bonitas se ven”, “Tres generaciones con el mismo color”, fueron los elogios que recibió Kim Kardashian en su publicación que ya cuenta con más de un millón de “Likes”.

Kimberly Kardashian es una empresaria y un personaje público estadounidense de telerrealidad en E! Keeping Up with the Kardashians.

Su prominencia aumentó a partir de enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, un reality show que compartió con su hermana Kourtney Kardashian.

Hoy en día, la celebrity sigue vigente gracias a su constante interacción con sus fans a través de las redes sociales. ¡Entra a la galería de fotos para que veas más de Kim Kardashian!