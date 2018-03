Kim Kardashian es blanco de críticas por este gran detalle en su foto

¡Para no creerlo! Kim Kardashian fue blanco de burlas y críticas rehacías al publicar una foto que aparentemente habría sido retocada con Photoshop. La celebridad americana literalmente aplastó a una camioneta del fondo de su imagen que publicó en Instagram.

Kim Kardashian nos tiene acostumbrados a sus decenas de fotos semidesnuda y sus candentes ‘selfies’ que han obtenido millones de ‘me gusta’ en corto tiempo, sin embargo, algunos usuarios no dejaron pasar la oportunidad para realizar algunas observaciones obvias en sus instantáneas.

Este último fin de semana la socialite acudió a brindar su apoyo a los miles de jóvenes que marcharon en el país como protesta en contra de la violencia armamentista en el movimiento “March for our lives”.

Como era de esperarse, Kim Kardashian compartió con sus millones de fanáticos el gesto de apoyar a los activistas, pero no contó que algunos de sus seguidores se percataran del evidente error en el uso de algún programa de edición.

Dicha foto no estuvo abierta a los comentarios, disposición realizada por Kim Kardashian, sin embargo, varios usuarios se tomaron el trabajo de buscar los errores de la postal.

'Is that a spaceship?' Kim Kardashian suffers an epic Photoshop fail as fans mock squashed car in Instagram snap https://t.co/NTR2o69VFLpic.twitter.com/xXmgcxrRp9