Ariana Grande recuerda al borde de las lágrimas el atentado en Manchester

Ariana Grande aceptó la invitación al programa de Jimmy Fallon, donde habló sobre su nuevo material musical “No Tears Left To Cry”, tema que lidera en diferentes países, y no pudo evitar la emoción luego que el conductor le recordara lo ocurrido en Manchester, Inglaterra.

Ariana Grande visita por primera vez un set de televisión a casi un año del fatídico episodio que sufrió Manchester , atentando terrorista que dejó 22 víctimas mortales, y que hasta la fecha la artista no ha podido olvidar.

“Sé que es duro para todos, para tus fans y para ti. No diste entrevistas hasta el momento y lo entiendo. Solo quiero darte las gracias por haber venido a mi programa, por ser tan fuerte y por entretenernos, mostrarte y volver a Manchester para ayudar”, fue el preámbulo que utilizó Jimmy Fallon, mientras que Ariana Grande entre sollozos le agradeció por sus palabras.

“No vamos a dejar que el odio gane. Nuestra respuesta a esta violencia será acercarnos más, para amar más”, leyó Jimmy Fallon parte del comunicado que había escrito Ariana Grande luego del atentado ocurrido el 21 de mayo del año pasado.

Como se recuerda, Ariana Grande ha asistido en varias ocasiones al programa The tonight Show with Jimmy Fallon, pero en esta oportunidad la intérprete de “No Tears Left To Cry” tuvo un momento para repasar sobre la tragedia en Inglaterra, momento que impactó en su vida de la artista estadounidense.