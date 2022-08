El médico infectólogo Juan Carlos Celis afirma que hasta el momento “hay muy poca evidencia” sobre la efectividad de la vacuna contra la viruela del mono, que por ahora solo es producida por la compañía danesa Bavarian Nordic. Además, explica quiénes deben ser los primeros en recibirla una vez que lleguen al país.

Como se conoce, el Mininsterio de Salud (Minsa) ha estimado que serán unas 5 mil vacunas de la Bavarian Nordic las que comprará el Gobierno del Perú a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Esta vacuna contra la viruela del mono, fabricada por la compañía danesa Bavarian Nordic, que es la única que esta produciendo esta vacuna de tercera generación, tiene muy poca evidencia de su efectividad”, señaló a este medio Celis, actual jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Regional de Loreto.

El médico recordó que en el caso del COVID-19, por ejemplo, se exigía más del 50% de efectividad para prevenir hospitalizaciones y muertes, e “incluso se rechazaban la que tenían menos que eso”.

Sobre la vacuna contra la viruela del mono señala que los pocos datos que hay datan de 1988.

“Hay cierto escepticismo de un grupo de científicos sobre por qué no se comparten los resultados de Europa y EE.UU. donde se esta usando esta vacuna, que ya pasó por las primera fases de investigación”, continuó.

Es decir, subrayó, “no tenemos el dato de cuántas infecciones, hospitalizaciones o muertes vayan a prevenir”.

“En el caso del COVID-19 la vacuna no evita que te infectes, pero sí evita que te hospitalices, que ingreses a UCI o que mueras y ese dato sobre estas vacunas no lo tenemos”, insistió el también presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales (Speit).

Celis asevera que por lo tanto es importante que el Ministerio de Salud aclare si esas dosis que van a venir se incorporarán a estudios de investigación, a fin de ayudar no solo al Perú sino al mundo a dar respuesta a estas preguntas.

¿Quiénes deben ser los primeros en vacunarse?

Consultado sobre qué personas deben ser las primeras en recibir la vacuna contra la viruela del mono una vez que llegue al Perú, Juan Carlos Celis recordó que hay una secuencia natural sobre quiénes deben ser inoculados en una primera fase.

Al respecto indicó que, al igual que con el COVID-19, el personal de salud debe ser el primer grupo en recibir la vacuna, particularmente el encargado de tomar muetras, de hacer seguimiento y curación de las heridas y lesiones de los pacientes infectados.

En segundo lugar, dijo, se tendrá que priorizar a las personas que tengan alto riesgo. Al respecto, mencionó que ya se conoce que, entre el 80% y 98% de los casos, se trata de “hombres que tienen sexo con hombres, que tienen múltiples parejas sexuales”, los mismos que pueden ser identificados por el personal de salud en los establecimientos donde son atendidos.

¿Es obligatorio el aislamiento?

Consultado si el aislamiento es obligatorio para los infectados o casos sospechosos de viruela del mono, el especialista explicó que el aislamiento que se recomienda para esta enfermedad “no tiene el viso de obligatorio ni legal, ni siquiera administrativo porque no hay ningún tipo de sanción para quien no lo cumple”.

Comentó que se trata de una enfermedad en su mayoría autolimitada y leve, que debería incluso manejarse en casa, con las recomendaciones del médico al paciente. “Muy pocas veces requiere un aislamiento hospitalario, restringido, estricto, como se ha visto durante la pandemia del COVID-19″, anotó.

Agregó que el paciente esta en su derecho de negarse a aislarse, pues no hay una norma para que el personal de salud imponga ciertas medidas restrictivas.

“Esto no se ha dado ni siquiera con el COVID-19, menos aún con la viruela del mono”, dijo.

¿Qué hacer? En primer lugar afirmó que se debe dejar claro que si bien la transmisión en el hogar existe, el paciente aislado en casa no es el principal factor de contagio de sus familiares, mientras mantenga cierto aislamiento de contacto, por ejemplo, con el uso de utensilios, una mascarilla si está muy cerca y separación de su ropa.

“Eso es suficiente, no se convierte en un mecanismo que vaya a hacer que la epidemia se descontrole”, puntualizó.

En esa línea, comentó que le llamo la atención el caso de hombre en Junín, quien se negó a hacer la cuarentena, pues le dio la impresión de que se estaba persiguiendo al paciente. “Mas bien hay que buscar que el paciente tenga confianza en su médico para que este le pueda hacer seguimiento, que el sistema de salud sea amigable”, comentó.

Celis también recordó que los más vulnerables a contagiarse de viruela del mono son los niños, mujeres embarazadas y los inmunosuprimidos.

