El ministro de Educación, Rosendo Serna, justificó la medida tomada por el Gobierno de Pedro Castillo sobre decretar el toque de queda en Lima y Callao, debido a que existía información de inteligencia que indicaba que ciertos grupos iban a realizar desmanes y actos violentos en la capital.

“ La razón es que se ha tenido los informes de inteligencia respecto a todo un plan para generar desmanes y que esto contrastaba con información que tenían de propios dirigentes, pegados al movimiento popular , en el sentido que esto se estaba organizando y pues se señala a un sector de, vamos a decir, de personajes que quieren generar la inestabilidad, y por eso en una reunión de urgencia es que nos hemos convocado los ministros y se ha tomado esta decisión de inmovilidad ”, indicó en Exitosa.

Al ser consultado sobre quiénes serían esos “personajes” que estarían promoviendo estas acciones violentas y desorden como saqueos tal como se reportó ayer durante la protesta del paro de transportistas, Serna indicó que no podría brindar las identidades.

“ Yo no podría identificarlos, pero se presume a esos personajes vinculados a generar el caos y no teniendo una determina orientación política y partidario, y solo tienen ciertos intereses . No me voy a aventurar en señalar con nombre propio, pero la población sabe cómo se ha venido manejando los temas desde el 28 de julio de 2021. Quienes han estado interesados permanentemente en obstaculizar y generar la situación de inestabilidad”, señaló.

“ El tema de promover situaciones que permitan la ingobernabilidad. El tema es que hay que entender que en un proceso electoral hay ganadores y perdedores y dentro de ese marco hay una necesidad que se colabore con el gobierno que ingresa . El profesor Pedro Castillo ha mostrado una situación diferente ante los medios […] Había que tomar una decisión que permita garantizar, y protegiendo la vida de ciudadanos ”, añadió.

Esta mañana, el vocero de renovación Popular, Jorge Montoya, dijo que respalda la inmovilización social obligatoria dispuesta por el Gobierno responde a que existía información de inteligencia que indicaba que ciertos grupos iban a realizar “saqueos” en los establecimientos comerciales de Lima.

El presidente Pedro Castillo anunció ayer la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao luego de haber llegado a un acuerdo con el Consejo de Ministros durante una sesión extraordinaria que tuvieron este lunes por la noche.

Asimismo, informó que se acordó declarar la inmovilidad ciudadana o toque de queda desde las 2 a.m. hasta las 11:59 p.m. del martes 5 de abril, con el propósito de “resguardar los derechos fundamentales de todas las personas”.

La medida responde a las manifestaciones y bloqueos de vías que se registran a nivel nacional. El decreto supremo que la oficializa fue difundido este lunes y fue firmado por Castillo; el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres; el ministro de Defensa, José Luis Gavidia; el ministro del Interior, Alfonso Chávarry; y el ministro de Justicia, Félix Chero.

