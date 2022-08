Con la condecoración póstuma al ex recientemente fallecido ex alcalde de Pueblo Libre y regidor metropolitano, Ángel Tacchino del Pino, Pueblo Libre celebró los 465 años de su creación histórica. En la ceremonia también fue condecorado como “Embajador de la capital del Bicentenario”, el ex alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells.

En el acto, realizado en el salón San Martín del municipio, el alcalde Stephen Haas del Carpio dio cuenta de su gestión destacando que su primer año la principal preocupación fue la seguridad ciudadana, por lo que se adquirió una flota de 31 unidades, entre motocicletas, camionetas y autos para el Serenazgo.

“Los dos años siguientes fue un duro trabajo en la lucha contra la pandemia del Covid-19, la que también cobró la vida de 16 trabajadores municipales. Tuvimos nuestro centro de vacunación para los vecinos y se trabajó con los comerciantes para tener los mercados libres de Covid”, dijo el alcalde.

Señaló que en su gestión ha sido importante la recuperación de los espacios libres, habiéndose logrado la renovación e iluminación de 68 parques, que permiten a los vecinos disfrutar de más tiempo de las áreas verdes.

“Este año hemos logrado también la interconectividad con fibra óptica de nuestras 213 cámaras de videovigilancia, siendo el primer distrito en el Perú que le brindó a la Comisaría una central para que puedan visualizar todas las cámaras”, añadió el burgomaestre.

Rindió homenaje a Ángel Tacchino tras entregar la condecoración a su hermano Antonio y destacó el apoyo del alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, en la cristalización de obras en favor de Pueblo Libre.

Entre los condecorados figuran también el Coronel EP. Raúl Alexis Liza Marchén, Comandante en jefe del regimiento de caballería “Mariscal Domingo Nieto”. Renzo Luciano Carozzi Fernández Maldonado, Aquilino Flores Conislla y Abel Walo Carrillo Milla.

La condecoración “Al Mérito Vecinal”, fue otorgada a Felipe Vivanco Cigarán por sus 24 años como promotor de las ceremonias y símbolos patrios en la plaza de la bandera y Clody Guillén Albán, vecino autor del libro “San Martín en Pueblo Libre: residencia del protector y sede del primer gobierno independiente del Perú”.