Pedro Chávarry admitió que fue a reunión con medios en casa de Camayo

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, admitió después de semanas de negaciones, que sí acudió a la reunión que coordinó el suspendido juez supremo César Hinostroza con varios representantes de medios de comunicación en la casa del ahora detenido empresario Antonio Camayo.

En una entrevista a El Comercio, Pedro Chávarry dice que la reunión en la casa de San Isidro de Antonio Camayo fue una iniciativa de “varios de los colegas” que eran parte de su círculo, incluyendo al juez supremo César Hinostroza.

“Yo acepté la propuesta de varios de los colegas. He tenido varias reuniones con señores periodistas también. No tenía necesidad de buscar medios para que me hagan campaña […] El problema fue la campaña de desprestigio que a mí me obligó a utilizar a los medios”, declaró Pedro Chávarry.

El fiscal de la Nación asegura que, cuando se llevó a cabo la reunión, él no sabía quién era el dueño del inmueble. Sin embargo, sí reconoce que estuvo presente quien luego, por su aparición en las noticias, identificaría como Antonio Camayo.

“Alcancé a verlo porque hubo mucha gente […] No tuvo una intervención. Parece que el señor (Antonio) Camayo prestó la casa”, precisó.

Pedro Chávarry señaló que acudieron varios periodistas de diferentes medios, pero nadie famoso. “¿Nadie conocido en televisión, prensa escrita?”, le preguntaron. “En absoluto. Eso sí le garantizo”, respondió.

El fiscal de la Nación había negado rotundamente haber asistido a la reunión que coordinó César Hinostroza con Antonio Camayo en los audios que fueron difundidos por medios de comunicación. “Si se hubiera dado, lo hubiera recordado. No se dio. Simplemente no fui a la reunión”, declaró el 25 de julio a RPP.

Sin embargo, el 30 de julio Canal N difundió una conversación entre César Hinostroza y Pedro Chávarry en la cual el nuevo fiscal de la Nación asegura que sí acudirá a la reunión con medios, la cual ocurrió el 29 de mayo.

Al respecto, Pedro Chávarry dijo que no admitir dicha reunión en casa de Antonio Camayo fue un error. Sin embargo, evitó reconocer que haya mentido.

“Este señor (César Hinostroza) había tenido esos problemas, esas vinculaciones que ahora aparecen en audios. Cuando salen, yo recordé y me preocupó, ¿por qué razón? ¿En qué cosas está este señor? Quise desvincularme con esa situación, pero en ningún momento lo hice con afán de mentir. […] Yo en el fondo lo que buscaba era el prestigio de la institución”, comentó.