PPK: Pleno del Congreso no aprobó pedido de vacancia presidencial

Este jueves 21 de diciembre se debatió en el Pleno del Congreso la moción que plantea la vacancia por “incapacidad moral” del presidente PPK por sus presuntos vínculos con la empresa Odebrecht. Sin embargo, al final del debate, que duró casi 14 horas, se decidió que el mandatario continuará en su cargo.

¿Cómo fue la votación? Hubo 78 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones. Cabe señalar que para aprobar la vacancia presidencial se requería de una votación calificada, equivalente a los 2/3 del número legal de parlamentarios, es decir 87 votos de los 130 congresistas.

Así fue la votación. (Foto: Andina)

Pleno del Congreso desestimó el pedido de vacancia contra el presidente de la República by Agencia Andina on Scribd

12:15 horas: Pleno del Congreso de la República inició el debate de la moción de vacancia presidencial contra PPK.

11:56 horas: presidente PPK culmina su participación y se retira del hemiciclo acompañado de sus vicepresidentes, Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz. El Pleno entra en un receso.

11:55 horas: PPK: “Yo no tengo ni nunca tuve nada que ocultar. Amo mi país al que trato de servir día a día. Me he equivocado muchas veces y lo lamento. Pido profundas disculpas y espero que el Congreso comprenda la magnitud histórica del error que va a cometer. El daño no me lo harán a mí, se lo harán al Perú. Está en sus manos salvar la democracia o hundirla por mucho tiempo”.

11:53 horas: PPK: “Actuemos con sensatez, no podemos dejarnos gobernar por instintos y rencillas políticas. Mi honor y mi honra, producto de 57 años de trabajo, es lo más importante que tengo y que heredé de mis padres”.

11:52 horas: PPK: “Me pongo a disposición del Ministerio Público para que levante mi secreto bancario. No me opongo a ningún tipo de investigación, respetando el debido derecho”.

11:51 horas: PPK: “Por cada uno de mis ingresos he pagado impuestos, jamás los oculté. Antes de asumir el cargo de ministro de Estado, dejé la gestión de mis empresas y suspendí mi actividad profesional totalmente, habiendo quedando completamente ajeno a las decisiones empresariales en dicho periodo”.

11:50 horas: PPK: “Soy un hombre honesto, jamás he recibido un soborno, una coima o una prebenda que haya torcido mi comportamiento. Jamás incurrí en un conflicto de intereses. Jamás he ocultado información”.

11:48 horas: PPK: “Pido disculpas porque no he sabido explicar, porque no le he prestado la debido atención. Pido disculpas porque debí ser el primero en advertir las dificultades que dejó las heridas en este país el proceso electoral”.

11:47 horas: PPK: “Hoy más que nunca debemos realizar una profunda reflexión sobre el comportamiento político que venimos teniendo, el cual le viene haciendo un profundo daño a las instituciones del país. Se me acusa injustamente de ser deshonesto. Rechazo esas acusaciones”.

11:46 horas: PPK: “¿Qué nos está pasando? ¿Por qué queremos volver al oscurantismo? A nuestro país costó mucho recuperar la democracia”.

11:45 horas: El presidente PPK tomará nuevamente la palabra tras concluir su participación y la de su abogado, Alberto Borea.

11:44 horas: Alberto Borea, abogado de PPK, culmina con su participación en el hemiciclo.

11:43 horas: Alberto Borea: “Le pido a Dios que los invoque. Le pido a Dios todo los días por mi patria. Hoy la voz de la patria serán ustedes”.

11:32 horas: Alberto Borea: “Si después de este procedimiento llegan a la conclusión de que este hombre es culpable, crucifíquenlo”.

11:29 horas: Alberto Borea: “No vacar no es igual a no investigar. Sigan investigando, pregunten todo lo que quieran, pero dentro de un debido proceso. Convoquen a testigos, pidan pruebas. Nosotros estamos dispuestos a apoyar esta investigación”.

11:25 horas: Alberto Borea: “No aprieten el botón rojo de la guerra nuclear. Tenemos que volver al orden y tenemos que volver ya. Espero que voten a favor de la tranquilidad del Perú. Tienen que tener prudencia, templanza y moderación. No hay que proceder con ensañamiento”.

10:57 horas: Alberto Borea: “El señor PPK tiene cara de un abuelito bondadoso y encima todavía lo quieren meter a la cárcel y adicionalmente quieren fusilarlo por incapacidad moral permanente”.

10:40 horas: Alberto Borea: “¿Creen que plazo de 3 días es razonable para discutir hechos que habrían ocurrido hace 11 años?”

10:33 horas: Alberto Borea: “Se ha violado el debido proceso porque se está desviando el caso del procedimiento predeterminado por la ley para resolver los conflictos”.

10:29 horas: Alberto Borea: “Un juicio político no nos da permiso para fusilar”.

10:25 horas: Alberto Borea: “Que lo declaren incapaz moralmente es peor que la pena de muerte para una persona de honor”.

10:16 horas: Alberto Borea: “Invoco a la mayoría parlamentaria de que es momento de cerrar heridas. Es inexacto decir que son la mayoría del país. En la práctica ustedes representan al 39%”.

10:15 horas: Alberto Borea: “Todo conduce a que estemos frente a un golpe de Estado. Se golpea a un poder en beneficio de otro. No queremos que hoy el Legislativo le dé un golpe a la sociedad”.

10:11 horas: Alberto Borea, abogado de PPK: “Es indisciplinado que a quien se le otorgó una parcela de poder se quiera quedar con todo el poder”.

10:04 horas: PPK solicita que su abogado, Alberto Borea, se encargue de sustentar su defensa legal.

10:03 horas: PPK: “No está en juego mi permanencia en el cargo, está en juego la estabilidad democrática. No apoyen una vacancia porque el pueblo ni perdona ni olvida”.

10:02 horas: PPK: “No se quiere discutir porque la afirmación es débil, no está corroborada ni contrastada. Señores congresistas no se sumen a esta estrategia. Quienes me acusan no aceptan que sus denuncias sean sometidas a corroboración, a debate”.

10:01 horas: PPK: “Odebrecht ha confirmado que la relación fue con el señor Gerardo Sepúlveda. Hay quienes pretenden convencer de esta mentira”.

10:00 horas: PPK: “Comprendo a quienes tienen dudas, pero las pruebas que presento en este hemiciclo no dejan dudas. No conocí las actividades de la empresa mientras yo era ministro. Los depósitos a los que se hizo referencia corresponden a una porción minoritaria de Westfield entre el 2004 y 2012”.

9:58 horas: PPK: “Yo no he mentido. Nunca tuve vínculos con Odebrecht. No he tenido relación profesional con las constructoras brasileñas. Nunca tuve conocimiento de la relación del señor Gerardo Sepúlveda con Odebrecht. A raíz de esto he tenido que realizar investigaciones de documentos y contratos de hace más de 10 años”.

9:57 horas: PPK: “Nunca gestioné intereses propios o de terceros, jamás beneficié a una empresa en una licitación pública”.

9:56 horas: PPK: “No soy socio ni ejecutivo de First Capital, pues pertenece a Gerardo Sepúlveda, tampoco tengo algo que ver con H2Olmos”.

9:54 horas: PPK: “Brindo mis más sentidas disculpas con dolor de corazón si no puse empeño en explicar mi conducta profesional”.

9:51 horas: PPK: “Nunca participé en las asesorías, ni realicé gestión de intereses mientras fui ministro. Existe una confusión entre gestionar una empresa y ser propietario”.

9:48 horas: PPK: “No existe ningún acto de corrupción en los contratos firmados entre Westfield y Odebrecht”.

9:45 horas: PPK presenta documentos con la firma de Gerardo Sepúlveda para demostrar que él no hizo contratos directos con Odebrecht.

9:43 horas: PPK. “No soy corrupto y no he mentido. Jamás he favorecido a ninguna empresa como ministro de Energía, de Economía, gerente del Banco Central y menos desde que soy presidente”.

9:42 horas: PPK: “No está en juego la vacancia de un presidente, sino la democracia, que tanto costó recuperar, la estabilidad de un país próspero”.

9:41 horas: PPK: “No gozo de la presunción de inocencia. Muchos aquí ya han adelantado juicio”.

9:40 horas: PPK inicia su defensa tras ser invitado por el presidente del Congreso, Luis Galarreta.

9:30 horas: Se inicia en el Congreso la sesión extraordinaria para que PPK inicie su defensa ante la moción de vacancia.

9:10 horas: PPK llega al Congreso de la República sin la banda presidencial. Es recibido con los honores correspondientes a su investidura.

8:53 horas: Presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) abandona su vivienda en San Isidro y se dirige al Congreso de la República.

Hoy jueves 21 de diciembre, la sesión del pleno del Congreso de la República tendrá un solo tema a tratar en la agenda: la moción de vacancia por incapacidad moral permanente que fue presentada y admitida para que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), abandone su cargo.

El Reglamento del Congreso establece las reglas de cómo será esta sesión en la cual se decidirá el futuro en el cargo del mandatario PPK.

1. El turno de PPK

El debate sobre la moción de vacancia comenzará poco después del inicio de la sesión del pleno a las 9:00 a.m. y después de que el presidente del Congreso, Luis Galarreta, tome asistencia. Luego se invitará a pasar a PPK al hemiciclo.

El Reglamento del Congreso establece que el presidente objeto de la moción de vacancia tendrá hasta 60 minutos para defenderse.

Sin embargo, algunos legisladores han manifestado que se le otorgará a PPK todo el tiempo que requiera.

2. El debate

Cuando el jefe de Estado PPK termine su participación, se retirará del hemiciclo. No habrá ronda de preguntas ni opción para que el presidente amplíe su testimonio cuando empiece el debate entre parlamentarios.

Los tiempos durante el debate serán determinados en la Junta de Portavoces que se llevará a cabo el día anterior, el miércoles 20 de diciembre. No hay un tiempo límite establecido para la sesión.

3. La votación

Para que la moción de vacancia sea aprobada, requiere 87 votos como mínimo, sin importar cuántos congresistas estén presentes o ausentes. Si no se llega a esa cifra, la moción será descartada.

4. Moción aprobada

Caso contrario, la moción será aprobada y se emitirá una resolución que declara la vacancia presidencial. Esta será publicada en un plazo de 24 horas.

El presidente, en este caso, dejará el cargo cuando ocurra una de estas tres opciones: PPK es notificado de la resolución, la primera ministra Mercedes Aráoz es notificada de esta decisión, o la resolución sea publicada en el diario oficial “El Peruano”, lo que pase primero.

El presidente PPK ya confirmó que contará con Alberto Borea como abogado en este proceso. (EFE)

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), puede quedar despojado de su cargo el próximo jueves 21 si el Congreso de la República aprueba destituirlo por “incapacidad moral permanente” al presuntamente haber ocultado vínculos con Odebrecht en su época de ministro del exmandatario Alejandro Toledo.

El pleno del parlamento del Perú admitió el último viernes con 93 votos a favor y 17 en contra el pedido de vacancia (destitución) de PPK, quien, en un mensaje a la nación difundido el último jueves, anunció que no iba a abdicar frente a las presiones del fujimorismo, que lo amenazó con destituirlo si no renunciaba.

La moción contó con el apoyo del partido fujimorista Fuerza Popular, que domina el hemiciclo con mayoría absoluta, y también de otros partidos menores de la oposición como el Frente Amplio, Alianza por el Progreso y el Partido Aprista.

Los promotores de la iniciativa consideran que PPK“faltó a la verdad” al negar en repetidas ocasiones cualquier vínculo con Odebrecht, que esta semana reveló haber pagado más de 782.000 dólares en consultorías entre 2004 y 2007 a Westfield Capital, empresa del mismo PPK.

Peruanos salieron a protestar por la situación que se vive ante el pedido de vacancia contra PPK. (EFE)

En ese período, el actual mandatario de Perú se desempeñaba como ministro de Economía y luego primer ministro del Gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura internacional por supuestamente haber recibido sobornos por valor de 20 millones de dólares de Odebrecht

El pedido de destitución fue admitido pese a las voces contrarias de la bancada oficialista de Peruanos Por el Kambio (PPK), cuyo portavoz, Gilbert Violeta, denunció que se busca hacer un “juicio político” a PPK para destituirlo “de manera abusiva”, sin respetar sus derechos fundamentales ni las mínimas garantías.

Si la destitución es aprobada, dado que la oposición tiene la mayoría de votos necesaria por el apoyo del fujimorismo, sería llamado a asumir el cargo el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, quien es actual embajador en Canadá.

Vizcarra escribió en Twitter que “el Perú es más grande que sus problemas” y ratificó su “compromiso es con la gobernabilidad” del país.

Las asesorías brindadas por la consultora de PPK salieron a la luz por un documento de la empresa brasileña remitido a la comisión parlamentaria que investiga el capítulo peruano del caso Lava Jato, el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil, a la que el presidente se había negado a declarar hasta esta semana.

Según esa información, la empresa Westfield Capital cobró más de 782.000 dólares en consultorías entre 2004 y 2007, y luego hizo una transferencia a una cuenta bancaria de PPK por 380.000 dólares poco después de que dejara el gabinete de Toledo en 2007.

PPK reiteró su inocencia frente a las acusaciones del Congreso, controlado por la oposición. (EFE)

El gobernante había negado previamente haber hecho cualquier tipo de consultoría para Odebrecht hasta que el pasado sábado, cuando reconoció haber asesorado a través de First Capital a H2Olmos, empresa del grupo Odebrecht concesionaria del proyecto de riego de Olmos.

El grupo investigador del Congreso también aseguró que Odebrecht indicó que entre 2005 y 2013 se hicieron pagos por asesorías a la empresa First Capital, del empresario chileno Gerardo Sepúlveda, por más de 4 millones de dólares.

El último jueves, el mandatario aseguró que la información difundida es falsa y que los contratos firmados por Westfield Capital con Odebrecht estuvieron a cargo de su exsocio Sepúlveda, pero que él no estuvo al tanto de su gestión.

El caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, afecta a casi toda la primera plana política de Perú por los millonarios sobornos pagados por la constructora entre 2005 y 2014 para adjudicarse grandes contratos en obras públicas, además de financiar las campañas electorales de los principales candidatos.

Fruto de las investigaciones, los predecesores de PPK también están inmersos en sospechas, como Toledo, Alan García, investigado por dádivas en el Metro de Lima; y Ollanta Humala, en la cárcel por presunta financiación irregular de sus campañas.

Fuente: EFE

