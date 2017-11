Sufría de sobrepeso, le fueron infiel y decidió cambiar su imagen

Viral. Descubrir que su marido le fue infiel fue la excusa perfecta para comenzar a preocuparse por su salud y aspecto. Betsy Alaya es una celebridad en Instagram luego que publicara constantemente imágenes de su radical cambio: bajar notablemente de peso.

Tiene 34 años, vive en el Reino Unido y desde muy pequeña tuvo que luchar contra la obesidad. La situación adversa de una infidelidad fue el detonante que le cambió la vida: descubrió a través de mensajes en un chat que su esposo la engañaba con una compañera de trabajo e incluso la insultaba llamándola “vaca”.

“Mi mundo entero se vino abajo. Él siempre me decía que me veía bien o trataba de hacerme comer basura todo el tiempo. Estaba tan devastada cuando leí esos mensajes. Era casi como si quería que me quedara así”, dijo esta figura de Instagram a la prensa.

Siempre luchó contra la obesidad. Llegó a pesar 130 kilos y una vez supo del engaño, decidió cambiar su vida. Comenzó a ir a clases de Zumba, salió a correr, levantar pesas y mejoró su dieta. El resultado: bajó hasta 50 kilos.

Ahora Betsy es una influencer en Instagram, su historia, perseverancia y determinación le ha valido no solo miles de seguidores en Instagram, sino que su experiencia haya sido noticia en todo el mundo.

“Soy una persona completamente diferente, tanto por dentro como por fuera. Soy más feliz, más segura y más positiva. Sé que soy capaz de mucho y estoy muy contenta de ser un buen ejemplo para mi hija”, dijo.

