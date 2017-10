Tiene solo una pierna e ideó los más geniales disfraces de Halloween

A Josh Sundquist, con tan solo 9 años, le diagnosticaron cáncer. La probabilidad de sobrevivir era de un 50% y tuvieron que amputarle la pierna izquierda. A pesar de ello, a los 13 años se liberó del cáncer en su totalidad y su vida, desde entonces, ha sido sumamente excitante, tal como se aprecia en su cuenta de Facebook.

Es un deportista destacado en Estados Unidos, representando al país en los Juegos Paraolímpicos de Torino en el 2006. Ahora recorre el mundo como un orador motivacional de gran éxito.

Sin embargo, su éxito en redes sociales como Facebook o Instagram se lo debe a los ingeniosos disfraces que utiliza en Halloween utilizando su discapacidad como una oportunidad de inventiva.

“Siempre he lidiado con la incomodidad social de mi discapacidad al tener sentido del humor. Ahora me siento más cómodo con lo que soy y con lo que parezco. Creo que estos disfraces de Halloween dicen que celebro lo que me hace diferente”, expresó Sundquist. Sus publicaciones y fotos en Facebook son virales gracias a su ingenio y sentido del humor.

