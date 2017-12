Psicóloga publicó un Gif que tiene confundidos a todos en Twitter

Una publicación viral en Twitter tiene a todos muy confundidos. Se trata del gif de tres torres de alta tensión, dos de ellas usando sus cables como una cuerda de saltar, la torre restante salta como si se tratase de un juego de niños. ¿Lo inusual? El sonido que no tiene, pero que igual podemos escuchar.

Lisa DeBruine fue quien publicó en su cuenta de Twitter este inquietante gif. Hay quienes la acusan de influenciar a las personas tras preguntar cómo se puede escuchar dicha publicación.

DeBruine, psicóloga de la universidad Glasgow del Reino Unido, ha logrado que esta publicación de Twitter obtenga más de 31 mil “me gusta” y sea compartido más de 16 mil veces, atrayendo la atención fascinados usuarios que aseguran que “escuchan” el ir y venir de la torre.

Incluso, la psicóloga publicó una encuesta en Twitter preguntando por la experiencia tras visualizar el gif. De los casi 248 mil usuarios, el 70% dijo que escuchó un ruido sordo al ver saltar a la torre, un 18% no escuchó nada, un 9% solo deseaba conocer el resultado de la encuesta y un 3% percibió “algo más”.

Does anyone in visual perception know why you can hear this gif? pic.twitter.com/mcT22Lzfkp