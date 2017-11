Acusan a supermercado de usar publicidad racista. ¿Qué opinas?

Viral. En Facebook varios usuarios han criticado con dureza que un conocido supermercado utilice una publicidad que no representa a los peruanos. Para promocionar sus productos, dicha empresa usó la fiebre del Perú vs Nueva Zelanda, pero la foto que la utilizó no fue la mejor.

Como se ve, en dicha imagen del supermercado Wong sale un grupo de personas, todas ellas de raza caucásica, con polos blancos y rojos, pero ninguno con una camiseta de la selección nacional. Es por ello por lo que el colectivo Ciudadanos Luchando contra el Racismo hizo el reclamo en su página de Facebook.

“¿Cómo somos los peruanos? Para Wong, somos así. A ver si encuentran algún peruano andino o afroperuano entre estos hinchas… No compren en Wong. No lo merece”, se lee en el post de Facebook.

A modo de broma en las redes sociales señalan que esos hinchas más parecen los eventuales rivales de Nueva Zelanda o una barra de Dinamarca.

Denuncian racismo

Como se sabe, en los últimos días están recolectando firmas para que la película de la Paisana Jacinta no se estrene este 23 de noviembre por considerar que es un personaje racista que se burla de la mujer andina.

Incluso, el Ministerio de Cultura publicó un video en su cuenta de Facebook donde explica por qué el personaje de la Paisana Jacinta es racista, lo cual ha divido la opinión de las personas en las redes sociales.

