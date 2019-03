Minedu: "Cantidad de estudiantes venezolanos en colegios del Perú se podría duplicar"

El ministro de Educación, Daniel Alfaro, señaló que su sector espera un fuerte incremento de estudiantes venezolanos en los colegios del Perú. Incluso, esa cantidad podría llegar a ser el doble que el registrado el año pasado.

“Los alumnos venezolanos han llegado el año pasado a ser 25 mil en Lima y de estos, 17 mil en colegios públicos. Esperamos que estos niños y niñas vuelvan a matricularse este año. Ese número lo tenemos cerrado, pero también prevemos un fuerte incremento por las últimas migraciones, que incluso podría llegar al doble de inscritos en el 2018”, manifestó en RPP.

En ese sentido, indicó que el Minedu detectó que muchas familias venezolanas a veces no encuentran vacantes en las escuelas peruanas por no conocer el sistema de matrícula del país.

“Lo que hemos detectado es que cuando van a inscribir a sus niños, a veces por no conocer el sistema peruano, no encuentran vacantes en un colegio, se desaniman y ya no buscan en otro colegio, no conocen Identicole.pe y a partir de eso queremos darles todas las facilidades”, expresó.

Enfatizó que otro problema por el cual los venezolanos no pueden inscribir a sus hijos en los colegios peruanos es que no cuentan con el certificado de notas, “porque salieron abruptamente de Venezuela”.

“Ahí, nosotros tomamos una prueba de ubicación. A partir de ella, podemos, de acuerdo a la edad, ponerlo en el grado respectivo”, agregó el ministro.

Finalmente, indicó que a finales de marzo realizarán una prueba única para los niños venezolanos, para poder asignarles vacantes.

“Hacia finales de marzo haremos una prueba única. Llamaremos a todos los niños y niñas venezolanos que no han dado prueba, para que la den y a partir de eso podremos asignarlos en donde veamos vacantes, dentro de los colegios públicos”, puntualizó.