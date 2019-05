La Libertad: dos casonas sufrieron daños tras sismo de magnitud 4.7 en Trujillo

Dos casonas, consideradas de alto riesgo, quedaron afectadas tras el sismo de magnitud 4.7 que se registró esta mañana en la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, según informó el subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Trujillo, César Augusto Flórez Corbera.

“Esta casona se encontraba en condición de inhabitable y considerada de riesgo alto antes del movimiento sísmico. Este sismo ha generado preocupación, hemos monitoreado todo el Centro Histórico y hemos podido verificar que estas casonas ubicadas en la cuadra 7 de la Av. San Martín están en peligro”, sostuvo para Canal N.

Flórez Corbera informó que dos familias que habitan en estos inmuebles antiguos, lograron salir a tiempo durante el sismo; sin embargo, expresó su preocupación debido a que están expuestas al peligro.

“Estas casonas no tienen condición para ser habitadas, no hay resistencia estructural. El señor que vive en la otra casona no quiere salir. Lo que queremos es que las personas que viven acá tengan su integridad física”, señaló.

El funcionario también hizo un advertencia sobre el peligro que representa continuar habitando estos predios: “Nosotros no podemos intervenir porque son propiedades privadas, pero estas casonas no pueden ser habitadas. Estos inmuebles van a colapsar en cualquier momento”.

Este sábado se registró un sismo de magnitud 4.7 a las 07:56 a.m. en la región La Libertad, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP ).

De acuerdo con el IGP, el epicentro de este movimiento telúrico se ubicó a 98 kilómetros al suroeste de Salaverry, Trujillo. Asimismo, alcanzó una profundidad de 27 kilómetros.