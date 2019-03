Municipalidad de Chorrillos releva de sus funciones a sereno que maltrató a un perro

La Municipalidad de Chorrillos informó que “ha relevado de sus funciones” al agente del serenazgo que cometió maltrato animal contra un can integrante de la brigada canina, ya que expuso al inclemente sol de verano, que supera los 30°C, al perro con el que vigilaba los alrededores de la playa Agua Dulce, pese a las peticiones de los transeúntes para que lo ponga bajo la sombra, pues no podía mantenerse en pie porque el suelo estaba caliente.

“El efectivo de serenazgo que aparece en el video ha sido relevado en sus funciones por no tomar las precauciones necesarias para proteger al can. Y no volverá a trabajar con la brigada canina”, señaló el municipio en un comunicado publicado en Facebook.

Además, la comuna de Chorrillos aseguró que “el servicio ha sido retirado de la vía pública” y que el can fue “trasladado de inmediato” a una clínica veterinaria para una evaluación.

Tras ofrecer disculpas, el municipio se comprometió a que no se volverán a repetir “los errores” suscitados este domingo y vigilará que se respeten los derechos de los animales.

El caso

Una usuaria, identificada como Valeria Mariluz, compartió en Facebook unas imágenes en las que se ve que el sereno llega a las inmediaciones de la playa Agua Dulce con el can por orden de otro agente.

Unas transeúntes le piden al sereno que traslade al perro a una zona con sombra porque le estaban ardiendo las patas debido al intenso sol. El sujeto no hace caso a las solicitudes y permanece en el lugar. Tuvo que intervenir un policía para que él aceptara mover al can a otra zona.