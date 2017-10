Minedu: Encuentran errores en libros entregados a colegios estatales

Algunos libros que reparte el Ministerio de Educación (Minedu) en colegios estatales desde el 2013 presentan errores en Matemática, Razonamiento Matemático, Comprensión Lectora y Comunicación, según denunció este domingo el programa “Panorama”.

Un grupo de expertos consultados por “Panorama” halló que en los libros hay errores en los planteamientos y soluciones de los ejercicios, resultados que no son porque se brindan datos erróneos, casos de incoherencias, sumas equivocadas, operaciones con resultados incorrectos y secuencias que no tienen sentido.

La profesora Nelly Landa, del Colegio República de Bolivia, contó en el reportaje que estos errores han ocasionado situaciones de conflicto con sus alumnos.

Además, Oswaldo Carlos Quispe, profesor en Canchis (región Cusco), dio cuenta de que en un libro aparece que el masato es una bebida fermentada de plátano, cuando en realidad es de yuca.

Por otra parte, se denunció también que el Minedu no ha cumplido con repartir todos los textos. Orlando Sevillano, director del Colegio San Artesano, advirtió que no todos los 600 alumnos de su plantel han recibido los libros, ya que de 10% a 15% de los escolares no tienen material educativo, por lo que los profesores tienen que sacar fotocopias.

Ministro responde

En comunicación con “Panorama”, el ministro de Educación, Idel Vexler, expresó su “molestia e indignación” por los errores indicados en los libros, por lo que ha dispuesto que se revisen de manera exhaustiva.

También precisó que los libros tienen una vigencia de 2 a 4 años, por lo que anunció que en las próximas ediciones el Ministerio de Educación será más celoso en la revisión. Por lo pronto, dijo que ha ordenado al viceministro que investigue el caso para determinar las responsabilidades.

No dejes de ver este video

PPK: esto es lo que dijo sobre polémico piropo de Vexler a Martens

Cabe recordar que Vexler fue duramente criticado en las redes sociales por el “piropo” y el beso que le dio a Martens. (Video: Cuarto Poder)