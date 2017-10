Congresista Maritza García tuvo tensa entrevista con Lorena Álvarez

La presidenta de la Comisión Ordinaria Mujer y Familia del Congreso, Maritza García Jiménez, quien durante una reunión intentó justificar la violencia contra las mujeres en algunos casos, tuvo una tensa entrevista en vivo con la periodista Lorena Álvarez.

Cabe recordar que García Jiménez, parlamentaria fujimorista, había señalado, citando a un “gran psicólogo” que “la mujer a veces, sin razón o sin querer queriendo, da la oportunidad al varón para que se comentan ese tipo de actos (feminicidios), porque muchas veces puede haber un agresor que es absolutamente sano y de repente en un momento la mujer lo saca de contexto diciéndole: ‘Me voy’ o ‘te estoy traicionando’”.

Cuando la periodista Lorena Álvarez le pidió que explique sus declaraciones, la parlamentaria aseguró que “fue un mal entendido de la congresista Indira Huilca, que parece ser que no tiene capacidad de síntesis ni de comprensión, porque lo que se dijo fue precisamente que como medida de prevención”.

“La ciencia médica y el psicólogo que estaba exponiendo en el foro recomendó que las mujeres no debían motivar el maltrato diciendo a los varones frases como “te estoy traicionando”, “me voy de la casa porque tengo otro”. A esas frases son las que me referí para transcribir y exponer lo que decía el psicólogo a través de estudios que había realizado, pero no estoy a favor de la violencia contra la mujer”, explicó.

Entonces, Álvarez le preguntó: “¿Alguien que te jalonea es un agresor sano que de pronto perdió los papeles, o sea, yo tengo que prevenir qué cosa le hago a mi pareja para que no me suene a golpes?”.

“Tengo que tomar medidas preventivas cuando tengo un agresor frente a mío, para salvaguardar mi integridad”, contestó la congresista de Fuerza Popular, a lo que la periodista replicó: “¿Eso no es ir a la comisaría a denunciarlo en lugar de hablarle bonito para que no te pegue?”.

La congresista hizo una breve pausa y señaló: “Lo que deberíamos hacer en este caso es tomar medidas preventivas y una es no exponernos, como mujeres, porque como parlamentaria estamos en el deber funcional de prevenir la violencia, o cómo la vamos a erradicar si no la prevenimos”.

Finalmente, la periodista terminó la entrevista señalando que no logró entender lo que quiso decir la parlamentaria.

