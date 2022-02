El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, afirmó que a la fecha el Ejecutivo opta por flexibilizar las medidas y restricciones establecidas por el coronavirus debido a que la “pandemia ahora lo permite”, y permitirá crecimiento económico. Estas expresiones se dan luego que el Ministerio de Salud (Minsa) anunciara la propuesta de ampliar el aforo en espacios abiertos y cerrados al 100%.

“Tenemos que recalcar que si bien es cierto que las personas tienen la facultad de vacunarse o no vacunarse, pero los que deciden por no vacunarse no tienen ningún derecho de contagiar a sus parientes o al resto de la sociedad. Por eso, se imponen medidas restrictivas, medidas que ahora tenemos que flexibilizar porque ya la pandemia lo permite para poder abrir el mercado porque somos conscientes que si no abrimos el mercado no hay crecimiento económico ni desarrollo social, es decir no hay mejora en la educación , en la salud, en la infraestructura, etc,”, dijo.

Aníbal Torres señala que flexibilización de medidas contra el COVID-19 permitirá reactivar la economía.

En esa línea, el jefe del Gabinete durante su participación mencionó que el retorno a clases presenciales se concretará de todas maneras este 2022. Consideró que la pandemia ha afectado la educación a niños y jóvenes del país.

“ Estamos obligados a retornar a la educación presencial sí o sí no hay otra alternativa., ya con el tiempo que nos ha hecho perder la pandemia hemos causado un enorme daño a nuestra niñez y juventud y eso va a tener consecuencias futuras ”, remarcó.

Esta mañana, el ministro de Salud, Hernán Condori, afirmó la iniciativa de abrir espacios cerrados y abiertos en su totalidad no es populista y responde a que el avance de la pandemia reporta un ligero descenso.

Recordó que durante la primera ola del COVID-19 fallecieron alrededor de 89 mil personas, mientras que en la segunda se reportaron 113 mil decesos, a comparación de esta tercera ola, donde han muerto 8 mil ciudadanos.

Además, indicó que la variante predominante en esta tercera ola del COVID-19 es la Ómicron, la cual tiene alta contagiosidad, pero baja letalidad.

