El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, volvió a pronunciarse sobre el tema de que se refuerce el trabajo del personal de Serenazgo dotando de armas no letales a los serenos para combatir la inseguridad ciudadana. Afirmó que esta propuesta se basa en la realidad ya que la Policía ha sido “superada amplísimamente” por la delincuencia.

Durante su discurso en la reunión ejecutiva con mancomunidades municipales de Lima, el primer ministro indicó que el estado de emergencia en Lima y Callao a fin de combatir la ola delictiva que azota la capital ha ido funcionando, pero precisó que los agentes de serenazgo no podrán enfrentarse a la delincuencia sin armas.

“En cuanto a la seguridad ciudadana ahí partamos de teorias, y la realidad nos dice que la Policía ha sido superada amplísimamente por la delincuencia. A veces uno hace algunas propuestas con miras en la realidad, no en la de nuestros opinólogos que son extraordinarias, que son opiniones de escritorio. Sino que opinamos también conforme a la realidad, la mejor teoría, la mejor doctrina, para tomar una decisión es la realidad social porque con una norma jurídica lo único que se hace es eso regular la vida de relación social, y en ese sentido se ha declarado el estado de emergencia que ha venido funcionando y se tiene que profundizar”, señaló.

El titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reiteró su propuesta de dar armas no letales a serenos.

Torres remarcó que la propuesta se basa en que serenos usen armas no letales, previa preparación. En esa línea, señaló que toda idea tiene que ponerse a debate para que pueda culminar en una medida en beneficio de la seguridad de los ciudadanos.

“El serenazgo, hemos visto que no se repliega frente al delincuente porque está armado y entonces por qué no debatir sobre que también los serenos deben estar armados no letales, no con armas letales. Que no se desvirtúe lo que estamos hablando. Que se debata, habrán opiniones a favor, habrán en contra, pero luego de ese debate puede salir una solución que beneficie a la seguridad ciudadana. Imagínense ustedes con la contribución de todos los serenos cómo se incrementaría la fuerza que tiene la policía para combatir la inseguridad ciudadana”, insistió.

Respecto a esta propuesta, el 20 de febrero, ministro del Interior, Alfonso Chávarry, señaló que la propuesta de dar armas no letales al Serenazgo es algo que debe evaluarse, pues se trata de una propuesta delicada. Indicó que el uso de armas requiere de un capacitación especial.

