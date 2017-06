YouTube: impactante accidente en carrera de motos en Inglaterra

Los accidentes en las carreras de motos no son inusuales. Sin embargo, lo visto durante una tanda en el famoso circuito inglés de Snetterton fue una escena escalofriante. Los hechos quedaron registrados en video por la cámara de un piloto que seguía muy de cerca la acción. El material fue compartido en YouTube.

Una de las partes de una motocicleta de carreras se desprendió y golpeó al piloto Joshua Boyd en el casco a velocidades enormes, dejándolo inconsciente mientra conducía su vehículo a cerca de 225 km/h. En YouTube se ve como Boyd continúa viajando a altas velocidades, zigzagueando, hasta que finalmente cae al suelo.

“Una de las partes de otro motocicleta impacto en mi casco a velocidades superiores a los 225 km/h. Quedé inconsciente inmediatamente, haciendo que pierda el control de la moto y culminé en una aparatosa caída. Por suerte, no tengo ningún recuerdo del incidente, solamente que había dejado de boxes y desperté en el hospital con visión borrosa”, dijo Boyd tras ver el video en YouTube.

“Si mi cuerpo hubiera permanecido en la moto y no hubiese caído antes del impacto contra una pared, probablemente no estuviera compartiendo esto con ustedes. He sido muy afortunado porque no tengo lesiones de consideración”, contó. El piloto de 24 años de edad admitió tras el accidente haber tenido mucha suerte. El video en YouTube fue compartido el 3 de junio del 2017 y cuenta con más de 60 mil vistas.