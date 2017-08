Yuya: “Me despierto todos los días feliz y no soy perfecta”

Si hay algo que motiva a Mariand Castrjon, conocida mundialmente como Yuya , al saber que vendrá a Perú es el tener contacto con sus seguidores o ‘guapuras’ como los llama pues siente que “tenemos una conexión bien bonita, son gente muy buena y sencilla. Me siento muy agradecida”. Ella aterrizó el jueves a Lima y tendrá un encuentro muy especial con ellos.

La mexicana que tiene más de 18 millones de seguidores en su canal de YouTube sabe muy bien el poder que tienen sus palabras y consejos en todos los que revisan a diario sus videos por lo que no duda en enseñarle a las mujeres que deben de quererse y aceptarse tal como son, sin imitar a nadie ni ocultando sus defectos.

“Me despierto todos los días feliz, soy igual a cualquiera y no perfecta. Mucha gente me dice cómo hago para tener la piel lisa y en verdad no la tengo. No deberíamos ser como otros, todos tenemos imperfecciones, aunque me choca (molesta) decir que las estrías sean eso, es parte de ser mujer y hombre. Me gustaría reflejar siempre eso, no deberíamos esconderlos”, contó en entrevista con Peru.com.

Si hay un consejo que siempre intenta brindar es que las mujeres no deben dormir maquilladas.

“No lo recomiendo para nada, veo la diferencia de cómo amanezco cuando duermo sin desmaquillarme y es real. Los poros necesitan transpirar así que algo que yo siempre recomiendo es desmaquillarte. Puedo estar cansada pero siempre duermo con la cara limpia”, contó la joven de 24 años.

Yuya sabe que una alimentación natural y sana se refleja en una piel luminosa y bien cuidada. Ella precisa que “lo que le metemos a nuestro cuerpo se mostrará en nuestra piel y ojos. Tengo 5 comidas al día e intento no saltarme ninguna. Me encanta la pizza, los tacos, me encanta comer, pero siempre me pregunto si mi cuerpo estará feliz. Durante la semana intento ser selectiva con lo que estoy comiendo”.

Además, la famosa youtuber recomienda tomar agua durante el día. “Hace dos años lo hago antes de dormir y he visto los cambios. No es broma, inténtalo pues ya no noto mi piel apagada”.

Yuya, que se inició en el mundo de los tutoriales en YouTube como jugando y esperando salir victoriosa en un concurso de brochas el cuál perdió, dice que “siempre intento ser feliz” y aconseja a sus fans vivir el día a día pues “este es el único momento que tenemos, no sabemos lo que puede pasar mañana. Vivan el presente y disfruten lo más que puedan”.

¿DÓNDE SE PRESENTARÁ YUYA EN LIMA ?

El fan meeting que realizará Yuya en Lima este 5 de agosto es un encuentro entre la celebridad y sus fanáticos en el que podrán conversar con la youtuber y hasta hacerle preguntas. Asimismo, el evento tendrá juegos y sorteos con premios que van a desde productos, posters autografiados y fotos encima del escenario con Yuya.

¿Cómo asistir? Para poder ingresar al Parque de la Exposición se deberá adquirir una entrada en cualquier punto de venta de “Tu Entrada”, ubicados en los supermercados Plaza Vea y Vivanda. Los precios son: S/. 29.00 General, S/. 49.00 Vip, S/. 69.00 Golden Derecha o Izquierda y S/.159.00 Golden Central (zona numerada) .Los precios incluyen comisión de ticketera e impuestos de ley