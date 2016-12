Edgardo Bauza tomó esta drástica decisión con la Selección Argentina

Argentina terminó el año en zona de repechaje con 19 puntos. Luego de un difícil camino en las Eliminatorias Rusia 2018, el técnico Edgardo Bauza sigue en el ojo de la tormenta y tomó una drástica decisión si ocurre algo desagradable. El argentino fue muy enfático con su opinión y señaló quién es el encargado de decidir el equipo albiceleste.

“Lionel Messi es el jugador más fácil para dirigir porque trata de que el equipo funcione bien. A los que creen que Messi me hace el equipo no puedo salir a contestarles: si eso pasa, me voy a mi casa”, señaló tajantemente el técnico de Argentina, Edgardo Bauza.

Edgardo Bauza atendió a los medios de prensa y se pronunció ante la siguiente convocatoria para enfrentar a Chile en la fecha 13 de las Eliminatorias Rusia 2018. El técnico también tuvo la oportunidad de hablar del momento de Carlos Tévez.

“No descarto la convocatoria de algunos jugadores que aún no han estado, tenemos una lista de 60 futbolistas. Tévez puede volver en cualquier momento, sabe lo que pienso de él. Estabamos siguiendo a Perotti. Garay es otro. A Mascherano no lo imagino como central”, sentenció.

Argentina viene de romper una mala racha en Eliminatorias, luego de vencer 3-0 a Colombia en la duodécima fecha con gran participación de Lionel Messi.

