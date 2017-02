Christian Cueva marcó gol en el Sao Paulo vs Santos por el Torneo Paulista

A los 36 minutos, Christian Cueva se encargó de marcar el 1-1 parcial del partido Sao Paulo vs Santos por el Torneo Paulista. El centrocampista peruano se llenó de confianza y no se puso nervioso ante los movimientos del portero Vladimir, quien no pudo adivinar el remate.

Una falta en el área del Santos fue cobrada por el árbitro del cotejo, quien vio claramente un ‘banquito’ del defensor sobre Gilberto. Ante ello, el encargo de ejecutar la pena máxima fue nada menos que Christian Cueva.

Con algo de suspenso, el popular ‘Aladino’ emparejó el marcador del Sao Paulo vs Santos en el estadio Urbano Caldeir. Sin embargo, no todo fue felicidad para el volante porque generó una acción polémica que terminó molestando a los aficionados y al propio entrenador.

Christian Cueva provocó a los hinchas rivales a la hora de su celebración y el árbitro no dudó en mostrarle la cartulina amarilla.

Así fue el gol de Christian Cueva en el Sao Paulo vs Santos