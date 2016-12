Combate, gran final: ¿por qué Renzo Schuller no se presentó?

Pese a que este martes 20 de diciembre se vivió la gran final de Combate, Renzo Schuller no se hizo presente y Gian Piero Díaz tuvo que manejar el último programa solo.

“Renzo no va estar. Lamentablemente él tenía una tarea pendiente que no podía dejar pasar. Recordemos que nosotros llegamos acá cuando todo estaba a la mitad y ya teníamos todo programado, por lo que no podíamos modificar ciertas fechas”, señaló Gian Piero Díaz.

“A él le tocó no estar el día de hoy y desde acá le mandamos un besote. Te quiero mucho y nada, simplemente ya te contaré cómo se dio la final”, agregó el presentador.

Recordemos que Renzo Schuller y Gian Piero Díaz fueron los conductores de Combate desde sus inicios y pese a que estuvieron un tiempo alejados del proyecto, ellos dos regresaron para la temporada final del reality de ATV.

Renzo Schuller no se presentó para despedirse de Combate. (Video: ATV )

