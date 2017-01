Kylie Jenner y las 10 veces que nos demostró que tener el cabello corto es cool

En este verano tener el cabello corto es una buena opción y Kylie Jenner lo sabe. Tal y cual podemos ver en las redes sociales, la modelo y empresaria disfruta de variar sus looks constantemente.

Tener el cabello corto es una de sus opciones favoritas de Kylie Jenner y no solo con eso basta, pues también le encanta variar de color. Ya sea rosa, negro o hasta morado.

No cabe duda que a Kylie Jenner le gusta experimentar con su cabello y tenerlo corto es una gran opción que todas podemos imitar. Sobretodo para este verano 2017 donde el sol quema fuerte.

Kylie Jenner es una modelo y empresaria estadounidense. Esta guapa modelo es conocida por aparecer en el reality show de la cadena E! Keeping Up with the Kardashians, producido por Kris Jenner y Ryan Seacrest, al igual que Kendall, es media hermana de las Kardashian.

este video de miley cyrus te puede interesar