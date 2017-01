UFC: madre de Ronda Rousey y el consejo polémico tras la derrota

Ver a tu hija retornar al deporte que ama y ser humillada ante millones de espectadores en todo el mundo es doloroso. AnnMaria de Mars, madre de Ronda Rousey y campeona mundial de judo, admitió sufrir la segunda derrota de Rowdy dentro del octágono en la última cartelera del año en UFC. Amanda Nunes venció por TKO y de esta manera defendió por primera vez el campeonato Peso Gallo.

La madre de Ronda Rousey fue entrevistada y dejó su opinión respecto a lo sucedido en UFC. El consejo fue considerado polémico, pues pude que se retira de las artes marciales mixtas y dedicarse a “otros talentos que ella tiene”.

“Me gustaría verla retirarse. Me hubiera gustado verla retirarse hace mucho tiempo. ¿Quién quiere ver a su hija recibir golpes? Tiene mucho talento para otras cosas, las películas, escritura, producción, ella es realmente inteligente. Le dije desde el principio cuando comenzó con esto. Le dije, eres inteligente y hermosa, deja que la gente estúpida reciba los golpes en la cara”, señaló en entrevista con TMZ.

“Creo que el tomar decisiones después de la derrota no es la mejor idea, así que no sé que sigue para ella. Creo que ella es un adulto y puede tomar sus propias decisiones. Creo que las decisiones son mejor hechas cuando no te encuentras emocionalmente atrapado, obviamente el tomar unas decisiones después de una derrota es algo muy emocional”, finalizó.

Ronda Rousey regresó a UFC luego de 13 meses y perdió por TKO en 48 segundos por Amanda Nunes. La norteamericana venía de perder el título ante Holly Holm y perdió la gran oportunidad de cerrar el 2016 como la monarca de la división Peso Gallo.