Fiscal llega a audiencia oliendo a licor y pasa bochornoso momento

Este fiscal perdió el juicio. El juez Jorge Chávez, de la Corte Superior de Justicia del Santa, en Chimbote, suspendió una audiencia luego de que un fiscal asistiera oliendo a licor. El protagonista del inusual hecho es Jorge Luis Ricser Flores, tenía que sustentar un proceso por homicidio, informó “90 Segundos”.

La asistente de la sala judicial de Chimbote se percató del fuerte olor a licor que emanaba del representante del Ministerio Público y de inmediato alertó al juez, quien increpó a Ricser por su accionar. El fiscal aceptó que había libado alcohol en la víspera, pero aseguró que estaba apto para realizar sus funciones.

“Desde que he iniciado esta audiencia he advertido la presencia de alcohol en esta sala. Me parece que no solamente es una falta de respeto, sino una falta de ética cuando se convoca a las partes procesales y es lo mismo que ha advertido también la especialista de audio que me acompaña” se escucha decir al juez de Chimbote.

El fiscal intentó justificar su aliento a alcohol diciendo que era una secuela del día anterior: “Yo he tomado ayer, eso no tiene que ver nada. Yo ahorita estoy completamente sobrio”. Sin embargo, el juez no se lo perdono y tras ordenar su desalojo de la sala anunció que se le iniciara una investigación disciplinaria.

“Voy a suspender esta audiencia y voy a pedir a la Policía Judicial que escolte al fiscal provincial”, concluyo el juez luego que tomara la decisión de suspender al audiencia. El hecho sin precedentes quedó registrado en el circuito cerrado del Poder Judicial que graba las audiencias que se tratan en las diferentes salas.

