Lorenzo Machaca: esposa lo denunció por violencia física y sexual

Una grave denuncia por agresión física, psicológica y sexual recae sobre el suboficial de la Policía Nacional, Lorenzo Machaca, famoso por las condecoraciones que recibió tras abatir a Eduardo Romero Naupay, autor de un tiroteo en Independencia. La persona que lo acusa es nada menos que su aún esposa.

Karen Mariana Rojas Moreno contó a Punto Final que se casó con el suboficial Machaca en 2012 pero no todo fue felicidad. Ella confesó que tras perder por segunda vez a un hijo, el agente cambió su comportamiento y empezó a agredirla verbalmente.

A pesar que la violencia era una constante en su matrimonio, Karen Mariana Rojas Moreno prosiguió con su relación con Lorenzo Machaca, ya que según dijo, él “la “trabajaba prometiéndole la ropa de su último bebé muerto a cambio de sexo”.

El 4 de febrero de este año, la mujer decide cambiar de vida y separarse. Ambos conversaron bajo la mirada de su madre, pero cuando esta se fue, el agente sometió sexualmente a su esposa.

“Él me agarra, me tuerce el brazo, me golpea y amenaza con el arma y luego se echa encima y me hace todo lo que quiere. Cuando termina, se para y me pregunta si me gustó. Yo le dijo que no, y se burló”, dijo Rojas Moreno.

El 24 de ese mismo mes, la mujer denunció a su esposa por violación ante la comisaría de su sector, pero cuando le entregaron la copia de su acusación se percató que le habían consignado el delito de violencia familiar.

Punto Final señaló que trató de comunicarse con la Policía Nacional y con el mismo suboficial Lorenzo Machaca, pero ambos se negaron a contar su versión.

Suboficial Lorenzo Machaca es acusado por su esposa de agredirla sexualmente. (Video: Punto final)

