E3 2018: lo presentado por Microsoft en su conferencia

Si de algo podemos estar seguros es que el evento de Microsoft en el E3 2018 ha sido uno de los más sorprendentes en los últimos años. Y es que además de presentar un gran número de títulos exclusivos para su plataforma Xbox, hemos podido ser testigos de la apuesta a futuro que la compañía se ha trazado.

Microsoft, de hecho, es consciente de la falta de títulos propios que tanto se le ha criticado últimamente. Teniendo esto en mente, hicieron todo lo posible por demostrar que sus seguidores aún tienen motivos para continuar confiando en la marca.

A continuación, algunos de los anuncios más llamativos de Microsoft en el E3 2018:

Halo Infinite

Trailer revelación que dio inicio al evento pero que no dio a conocer fecha de lanzamiento.

Ori and the Will of the Wisps

Continuación del emocionante viaje de Ori. Se lanzará en algún momento del 2019.

Crackdown 3

Debuta en febrero del 2019.

Kingdom Hearts 3

Se pudo conocer que el mundo de Frozen será parte del título.

The Division 2

Se lanzará el 15 de marzo del 2019 para PC, PlayStation 4 y Xbox One.

Devil May Cry 5

Uno de los momentos más aplaudidos durante la conferencia.

Dying light 2

Aún sin fecha de lanzamiento.

Session

Para los fans del skate.

Battletoads

Se lanzará en 2019.

Nuevo DLC para Cuphead

Se lanzará en 2019.

Gears of War 5

Aún sin fecha de lanzamiento.

Cyberpunk 2077

Primer adelanto del nuevo mega proyecto de CD Projekt RED, creadores de The Witcher.