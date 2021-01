TOP 25: los mejores videojuegos del 2020

Se acabó el 2020 y ha sido un año que en lo que se refiere al mundo de los videojuegos se ha caracterizado por lanzamientos bastante dispares. Sin embargo, esto no quiere decir que no hubo lanzamientos que emocionaron a los fans y sorprendieron a todos por tener ese componente que los diferenció del resto.

La última etapa de la antigua generación de videoconsolas hizo que muchas desarrolladoras se esmerasen en lanzar exitosos títulos para PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch, pero con la llegada de las nuevas plataformas como la PS5 y Series X, las productoras han puesto lo mejor de si para estrenar esta nueva etapa con súper producciones.

Assassin\‘s Creed: Valhalla. (Foto: Captura/Alfa Gamers In)

Es por eso que nos tomamos la molestia de hacer un Top con los 25 títulos más destacados de este 2020, la misma que responde a no solo ser éxito de ventas, también videojuegos aclamados por la crítica especializada, pero sobre todo, por el cariño de los fans.

En este listado encontrarás producciones aptas en PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, algunos exclusivos, otros tantos multiplataforma.

Animal Crossing. (Foto: Nintendo)

✅ 25. STREETS OF RAGE 4

Todo el mundo se preguntó si una saga tan querida como esta podría ser traída a consolas modernas tales como la Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. La duda era si se podría mantener las sensaciones y la diversión de los títulos originales.

La respuesta fue un rotundo sí con el lanzamiento de Streets Of Rage 4, mejorando la base jugable, algunas ideas nuevas, pero sobre todo llevando de manera fiel la esencia de esos juegos que marcaron los primeros años de la década de los noventas.

✅ 24. Paper Mario: The Origami King

El 2020 no fue un año de mucha producción para Nintendo, pero lo poco que publicó, sin duda alguna, ha sido de lo más que gratificante. Uno de esos títulos es Paper Mario: The Origami King, que demuestra el gusto por experimentar de la “gran N” con sus franquicias más queridas.

Esta entrega del fontanero se caracteriza por ser aventura divertida, con personajes memorables, con un sistema de combate que se destaca por su originalidad en relación al resto de los RPG’s, aunado a increíbles jefes finales que lo hacen más que recomendable.

✅ 23. Ori And The Will Of The Wisps

Titulo que parece un diseño parecido a los Metroidvania, pero esto no es del todo cierto, porque este titulo destaca por ser una belleza gráfica, una historia atrapante, con combates variados que la distancian del común denominador de este tipo de juegos.

Puedes disfrutar Ori And The Will Of The Wisps en plataformas como Xbox One, Nintendo Switch y PC.

✅ 22. DREAMS

PlayStation 4 lanzó Dreams, un experimento que pretende que los jugadores hagan realidad sus fantasías teniendo la oportunidad de diseñar sus propios juegos; pero si esto no te gusta, puedes disfrutar de los títulos creados por la comunidad.

Aunque no sabe la continuidad que se le dará a este lanzamiento, lo cierto es que en la actualidad aún es uno muy disfrutable con infinitas posibilidades si lo tuyo es la creación de historias interactivas.

✅ 21. GHOSTRUNNER

A pesar de que este título ha pasado un tanto desapercibido para el gran público de los videojuegos, lo cierto es que Ghostrunner es más que interesante e innovador en su gameplay.

El jugo destaca por tener una estética cyberpunk que mezcla mecánicas de parkour y combate con catana. Lo divertido también se intensifica con la facilidad en que nuestro personaje puede morir.

Este es un multiplataforma que los puedes encontrar en Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 y PC.

✅ 20. Watch Dogs: Legion

La franquicia Watch Dogs siempre tuvo mucho potencial, pero por la polémica causada en el primer título de esta saga ha hecho que siempre se vea un poco relegada; esto no quiere decir que su último lanzamiento, Legion, haya sido un mal juego. Todo lo contrario.

Lo novedoso de este Watch Dogs: Legion es la posibilidad de jugar la trama con el personaje que deseemos. Sumado a ello, los niveles permiten desarrollar esta idea, así como lo divertido que se vuelven los hackeos.

Quizás, lo único negativo de este lanzamiento multiplataforma (PC. PS4, PS5, Xbox One, Series X) es que no se lanzó completo, ya que para inicios del 2021 se incluirá recién el modo multijugador.

✅ 19. Hyrule Warriors: Age Of Calamity

Este exclusivo de Nintendo Switch está inspirado en la saga de Zelda, de hecho, su trama sucede 100 años antes de los sucesos ocurridos en Breath Of The Wild, por lo que verás algunas caras conocidas de esta franquicia.

Es un juego con inesperados giros argumentales, una buena historia a pesar de no ser muy profunda y con personajes levemente lineales.

Puedes elegir distintos personajes con diversos estilos de pelea, ninguno es mejor que el otro, es solo acostumbrarse a las modalidades de combate. Asimismo, su árbol de habilidades no es engorroso, así como tener la capacidad de personalizar a los protagonistas.

Y no nos olvidemos de sus jefes, que son lo más atractivo de Age Of Calamity en sus siete capítulos, los cuales tienen variadas capacidades para plantarte pelea, las cuales, te lo advertimos desde ya, no son nada fáciles.

A pesar de esto, sus puntos en contra serian en los aspectos técnicos, sufriendo algunas caídas de frames tanto en el modo consola como portátil.

✅ 18. Star Wars: Squadrons

Muchos pensaron que este sería un título más de Electronic Arts para llenar su parrilla de juegos en el 2020, pero Star Wars: Squadrons, lanzado para PC, Xbox One y PlayStation 4 demostró ser atrapante y muy divertido.

Recupera la esencia de otras entregas. Es un arcade con toques de simulación, manejar las naves son toda una experiencia que pocas veces se han visto. Además de esto, tiene la capacidad de disfrutarse en realidad virtual, lo cual lleva a este lanzamiento a un nivel superior.

✅ 17. Immortals Fenyx Rising

Immortals Fenyx Risin es un juego de aventura de mundo abierto inspirado en os dioses griegos que se puede disfrutar en Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Series X y PC.

Este título destaca por su estilo tipo cartoon, el carisma de los personajes, la dificultad de los combates, su sentido del humor lo hacen ampliamente disfrutable.

No se puede negar que Immortals Fenyx Rising, desarrollado por Ubisoft, en lo que se refiere a sus gráficos, tiene una clara influencia a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, uno de los títulos más exitosos de Nintendo. Las referencias son obvias, pero este juego no tiene ningún pudor en negarlo.

✅ 16. Call Of Duty: Warzone

La franquicia Call Of Duty decidió ingresar a lo grande a los videojuegos estilo Battleroyale al estrenar Warzone, donde las modalidades de combate son amplias y para todos los gustos. Sumado a esto, y no es un dato menor, que es un título cuya gran particularidad es ser totalmente gratuito.

Este hecho ha producido que los servidores de Warzone estén repletos de jugadores de esa famosa comunidad tan particular como es la de Call Of Duty, el cual puedes disfrutar en PC, Xbox One y PS4.

✅ 15. Mafia: Definitive Edition

Mafia es una de las franquicias de mundo abierta con mayor reconocimiento en el ámbito del gaming, pero este 2020 se lanzó el remake de su primera entrega, quizás la más querida por los fans.

Mafia: Definitive Edition es, sin duda, un ejemplo a seguir para futuros remake ¿por qué? por ser una renovación del título original, pero sin ello perder la esencia que lo caracterizó, con una historia bien calcada cuya inmersión es más destacable.

El juego no es perfecto, pues tiene algunos bugs que son arreglados con actualizaciones, pero que no afectan la jugabilidad para este videojuego que se lanzó para PC, PlayStation 4 y Xbox One.

✅ 14. Yakuza: Like A Dragon

La franquicia Yakuza ha tenido un soplo de aire nuevo con su entrega Like a Dragon. Es un juego divertido que trata temas actuales sin tapujos.

Los cambios en la jugabilidad son positivos, así como el sistema de combate, que ahora es por turnos, permite ser disfrutado por jugadores antiguos como por nuevos, sin necesidad de saber algo sobre su trama ya que Like A Dragon funge como trama de origen.

Yakuza: Like A Dragon ha sido lanzado para PC, PS4 y Xbox One.

✅ 13. Crash Bandicoot 4: It´s About Time

Luego de exitosas reediciones de los juegos clásicos del famoso marsupial, el 2020 fue el año que vería la luz la cuarta entrega numerada, Crash Bandicoot 4: It´s About Time, el cual llevaría la diversión de esta entrañable saga a niveles de dificultad no esperados.

Las expectativas fueron cumplidas con creces, con diseños de niveles buenísimos que puedes disfrutarlo en la Xbox One y PlayStation 4.

✅ 12. NIOH 2

En la actualidad existen una amplia gama de juegos que beben del legado de Dark Souls (los llamados Soulslike), algunos lo han conseguido con mediano éxito y otros han fallado en el intento. Sin embargo, Nioh 2 ha sabido hacerse con un nombre a pesar de su clara inspiración en el legado hecho por el título creado por From Software.

Lo anterior quedó ratificado con el lanzamiento de la segunda entrega de esta saga exclusiva para PlayStation 4, pues ofrece mejoras en casi todas sus categorías, con un combate complejo que lo hace único y muy disfrutable.

✅ 11. PERSONA 5 ROYAL

La franquicia Persona siempre fue ajena al público occidental, pero cuando esta llegó adaptado a idiomas de esta parte del mundo se convirtió, automáticamente, en un éxito global que trascendió las fronteras de Japón.

El exclusivo de PlayStation 4 no debe ser pasado por alto por nadie, pues más allá de una aparente trama adolescente, Persona 5 Royal toca temas mucho más profundos, con personajes entrañables y una ciudad de Tokio que parece tener vida propia.

✅ 10. HADES

Lanzado para PC y Nintendo Switch, Hades fue una de las mayores sorpresas del 2020. Un título indie que es una relectura de la mitología griega, contando con mecánicas adictivas, un diseño que la mayoría considera maravilloso, así como una banda sonora que destaca sobre las demás.

Aquí controlamos a Zagrus, un príncipe del inframundo que intenta escapar y para ello tendrá que enfrentarse a diversos personajes característicos del panteón helénico, cuyos calabozos se generan de forma aleatoria con un jefe al final de cada área.

✅ 09. Animal Crossing: New Horizons

El exclusivo de Nintendo Switch ha sido un lanzamiento particular porque salió poco antes de la pandemia y para no pocos jugadores fue el gran distractor durante los largos meses en no pocas naciones que duró el estricto confinamiento.

Por este contexto particular, Animal Crossing: New Horizons se ha convertido en un ícono de la cultura popular, haciendo de este simulador de vida uno de los títulos más vendidos en la historia de Nintendo.

Vale decir que, hasta la fecha, este juego tiene constantes actualizaciones y las posibilidades de crear son casi infinitas.

✅ 08. ASSASSIN’S CREED : VALHALLA

Ubisoft lanzó un juego intergeneracional con la nueva entrega de los asesinos: Assassin´s Creed: Valhalla, que en esta ocasión se centra, históricamente, en la época de las invasiones vikingas a las islas británicas que, en dicho periodo, estaba dominada por una serie de reinos cristianos.

Tal cual como el título anterior, Oddyssey, en Valhalla podremos escoger entre jugar con un personaje femenino o masculino. Es un juego largo, con una inmensidad de misiones que lo ponen muy por encima de la media de juegos de esta reconocida saga.

Su sistema de combate no se diferencia mucho de su antecesor, pero sí podemos destacar una visceralidad que no se vieron en títulos anteriores de esta franquicia.

✅ 07. Half Life Alyx

Para gamers antiguos, la tercera entrega de Half Life es casi un mito, un rumor que tiene más de quince años desde el último lanzamiento numerado de esta famosa saga protagonizada por el carismático Gordon Freeman.

Ante esto, Valve sorprendió al mundo entero tras anunciar un nuevo juego basado en este universo, Half Life: Alyx, el cual fue lanzado exclusivamente para PC (vía Steam) y para ser jugado, únicamente, en realidad virtual, factor que ha hecho que este lanzamiento sea disfrutado por no muchas personas, sumado a las grandes prestaciones que debe tener el ordenador para correrlo de forma óptima.

Para mucho entendidos, este título es una mirada al futuro de lo que serán los videojuegos de aquí a algunos años ¿Por qué? por lo revolucionario que es, por tener un nivel peldaños arriba en cuanto a inmersión se refiere, aprovechando al máximo las prestaciones de una máquina VR, cosa que otros lanzamientos están lejos de conseguir (lo que ha hecho que la realidad virtual, a la fecha, no esté masificada).

✅ 06. Spider-Man: Miles Morales

Esta es una historia de origen que nos introduce en la vida y transformación a superhéroe de Miles Morales, quien en este universo se convertirá en el siguiente Spiderman.

El juego exclusivo para PS4 y PS5, busca marcar distancia de la historia de Peter Parker, porque esta trama está fuertemente marcada por la personalidad de Miles Morales. El juego es intenso y lleno de batallas, muy familiar al título anterior.

✅ 05. Demon´s Souls

Hace 11 años, la PS3 vio el lanzamiento de este juego que marcó un antes y un después en la existencia de la desarrolladora From Software. En adelante. vendrían la saga Dark Souls, Bloodborne y Sekiro.

Los antes mencionados beben su génesis de Demon’s Souls, que este 2020 llegó como exclusivo para la nueva consola de Sony, la PlayStation 5 con un fantástico remake que lleva la experiencia del juego original a otro nivel, no solo respetando la esencia que lo caracterizó, sino ampliándola.

Tiene el mejor diseño de niveles de este género. Es un juego cruel pero justo si sabes aprender de los constantes errores que cometerás. Su lore se expande mucho más, sus peleas de jefes tienen un grado de epicidad marcado y una banda sonora que no se puede olvidar.

✅ 04. Doom Eternal

Luego de una exitosa reedición 2016, pocos tenían idea de cómo la saga Doom podría llevar su temática a un nuevo nivel. Sin embargo, el lanzamiento de 2020 dejaría a todos los fans más que satisfechos.

Doom Eternal supera en todo a su antecesor. Los muchachos de ID Software no solo continuaron la trama del popular “Doom Slayer”, sino también aportó con dinamismo, nuevas mecánicas de combate que no se vieron en la entrega anterior.

La acción casi desmedida del título del 2016 con disparos a lo “loco”, son reemplazadas con zonas de combate más espaciadas, pero repletas de enemigos que obliga al jugador a pensar la estrategia para acabar con los enemigos, porque si algo es seguro es que morirás en diversas ocasiones antes de encontrar la fórmula para abrirte paso sobre las hordas de demonios.

El juego es un multiplataforma que ya cuenta con un DLC que amplia la experiencia y acción de Doom Eternal.

✅ 03. Final Fantasy VII Remake

En 2020. Sony decidió traer de vuelta uno de sus juegos más queridos y entrañables, Final Fantasy VII de 1997, por lejos la entrega más aclamada por la amplía base de fans. Había muchas expectativas por este remake, así como dudas de que estuviera a la altura.

Sin embargo, el título cumplió con creces lo esperado pues, entre sus tantos atributos, cuenta con mecánicas de juego novedosas, gráficos a la altura de la PlayStation 4, así como conversar el espíritu que hizo triunfar a esta entrega hace 23 años.

A mencionar que Final Fantasy VII se lanzará en dos partes debido a su extenso contenido.

✅ 02. GHOST OF TSUSHIMA

Ghost of Tsushima fue el último gran exclusivo de Sony para concluir la era de PlayStation 4. Un juego de mundo abierto que se centra en el Japón feudal durante el periodo de las invasiones mongolas a la isla nipona.

Aunque algunos destacan que con el pasar de las horas, el título lanzado por Sucker Punch Productions puede resultar un tanto repetitivo, lo cierto es que la desarrolladora se pulió en lo referente a las mecánicas de combate, la banda sonora, una belleza gráfica de la que pocos se pueden ufanar, así como una notable investigación de dicho momento histórico la cual está muy bien ambientada.

✅ 01. The Last Of Us Part II

A pesar de la polémica desatada por algunas decisiones tomadas por Naughty Dog a la hora de desarrollar el argumento, The Last Of Us Part II es el mejor juego de este 2020 por lejos, y merecidamente.

En cuanto los millones de jugadores tuvieron el título entre sus manos y los mandos para jugarlo, las dudas quedaron atrás por gráficos impresionantes que cerraron con broche de oro la pasada generación.

Pero, no solo esto, pues esta secuela trajo mecánicas novedosas que dieron mayor complejidad al videojuego. A nivel argumental, la historia se desarrolla con Ellie como personaje principal, pero agrega un nuevo marco en la historia de Abby, quien se vio afectada por los sucesos ocurridos durante la primera entrega de 2013.

No por nada, The Last Of Us Part II arrasó en nominaciones (11) y premios (7) en los Game Awards 2020, incluida la categoría de Juego del Año.