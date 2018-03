Silent Hill: Akira Yamaoka aguarda reunir al 'Team Silent' para una nueva entrega PlayStation

Hace mucho tiempo que no se sabe nada acerca de una nueva entrega de Silent Hill. Este título fue uno de los videojuegos más vendidos de toda la historia sin contar que también fue catalogado por muchas ‘voces especializadas’ como el juego más terrorífico de todos los tiempos. Ahora un nuevo ‘futuro’ se abre a todos sus fans.

Akira Yamaoka es el nombre de la persona encargada de posicionarse en el lugar y brindarte alguno de los momentos más espeluznantes con una banda sonora única en su estilo; sin embargo, tras el cuarto título de la saga (Silent Hill 4: The Room), este junto con el Team Silent (creadores de los videojuegos originales), salieron del proyecto y ya no volvió a ser el mismo.

Diversas entregas se han hecho luego de la desaparición de las personas mencionadas anteriormente, entre estas están Silent Hill: Homecoming, Silent Hill: Downpour, Silent Hill: Shattered Memories y más, pero no han podido calar hondo así como los 4 primeros juegos.

Ahora que te explicamos qué fue lo que pasó, te contaremos por qué aparentemente el futuro de la saga podría ver una ‘nueva luz’. Akira Yamaoka tuvo una entrevista con la revista PC Gamer en donde demostró el amor que le tiene a la saga y confesó que le encantaría reunirse con el Team Silent.

“No puedo decir si habrá otro Silent Hill o no. Primero, estoy muy contento de que los fans de la saga en todo el mundo sigan preguntando sobre ello. Personalmente, por supuesto, me encantaría que sucediese, pero obviamente no puedo asegurarlo”, acotó Yamaoka.

¿Conseguirá Yamaoka reunir al Team Silent y cumplir el sueño de millones de personas en todo el mundo con un nuevo Silent Hill? Por ahora no lo sabemos pero ya es un avance que al menos lo haya mencionado.

Escucha las mejores canciones de Akira Yamaoka para Silent hill aquí: