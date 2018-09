'Shadow of the Tomb Raider': todo lo que debes saber sobre la nueva aventura de Lara Croft

Tomb Raider es una de las franquicias más reconocidas dentro del mundo de los videojuegos, con *Lara Croft*como uno de los iconos que ha marcado un antes y después en la forma de abordar un género, como eran las plataformas y aventuras.

La primera entrega de este reboot llegó en 2013 y además de presentar de nuevo a Lara Croft y la relación con su padre nos llevó a la isla de Yamatai, situada en el Triángulo del Dragón en la costa de Japón. Al llegar allí Lara y su expedición se toparían con una peligrosa secta que rinde culto a la Reina del Sol y que nos pondrían en serios aprietos.

La trilogía de reinicio de la historia de Lara Croft llegó a su fin este 14 de setiembre con el esperado Shadow of the Tomb Raider, la tercera entrega de la serie que comenzó en el año 2013 y que cambió todo en el mundo de la saqueadora de tumbas: desde su aspecto hasta su modo de juego, mucho más cinemático.

La historia empieza unos dos meses después de los eventos de Rise of the Tomb Raider. Lara Croft viaja a México, y más tarde a Perú, para detener un evento apocalíptico. No obstante, ella misma termina por iniciarlo, matando accidentalmente a decenas de personas inocentes. Cargada de culpa, Lara se siente responsable por lo ocurrido. En lugar de intentar sobrevivir, la historia se basa en una Lara que comete errores y se enfrenta a las consecuencias; tratando de hacer del mundo un lugar mejor y entender su lugar en él.

La nueva entrega, Shadow of the Tomb Raider es además una nueva oportunidad para introducir mecánicas nunca vistas en la saga; herramientas de combates como el arco jugará un papel importante, aunque también podremos colocar trampas para acabar con nuestros enemigos.

Shadow of the Tomb Raider está disponible a s/. 239 en tiendas formales como: LawGamers, CoolBox, Store Games, Gamesland, Tai Loy, Conecta Retail, Carsa, Estilos, Hiraoka, MásGamers Store, Metro,Wong, Oechsle, Paris, Plaza Vea, Ripley, Saga Falabella, Sony Store, Tottus.